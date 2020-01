Åtte ting du trenger å vite om håndball-EM

Kampene, motstanderne, tipsene. Oppdater deg på alt om årets håndball-EM.

Gøran Johannessen, Espen Lie Hansen og Sander Sagosen jubler etter å ha slått Tyskland i semifinalen i VM i fjor. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Håndball-EM for menn arrangeres fra 9. til 26. januar. På to arenaer i Sverige, to i Østerrike og én i Norge skal 24 landslag kjempe om gullet.

Under kan du lese om lagene, kampene, stjernene og Norges muligheter.

1. Norges sjanser

Etter to VM-finaler på rad er det store forventninger til Norge i EM på hjemmebane. Vertsnasjonen åpner på fredag mot Bosnia-Hercegovina. I tillegg møter Christian Berges menn Frankrike og Portugal. Vi spurte ekspertene om Norges muligheter i gruppe D.

Bent Svele, ekspert for TV 2: – Det er forventet at Norge skal være bedre enn Portugal og Bosnia. Nøkkelkamp for å få med seg poeng (til hovedrunden) er Frankrike på søndag, sier Svele.

Christian Berge har ledet Norge til to VM-finaler. Skal det lykkes også i EM? Foto: Stephane Pillaud

Karoline Dyhre Breivang, TV 3-ekspert: – Jeg tror Norge kommer til å gjøre det bra. Alle maser om at Frankrike blir en nøkkelkamp, men for at det skal bli det, må de ta poeng mot Bosnia også, sier den tidligere landslagsspilleren.

Norge har ikke tatt medalje i EM før.

– Det virker som en sulten gjeng som vil vise at de har tatt steg.

Ole Erevik, TV 3-ekspert: – Norge kjemper sammen med Frankrike, Danmark og Sverige om to semifinaleplasser. Det er så mange marginer at alt kan skje.

Bent Svele er ekspert i TV 2. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

2. Norges motstandere

Frankrike og Norge er favoritter i gruppen, er Svele og Erevik enige om. Ole Erevik gleder seg til å se Portugal:

– Portugisisk håndball er på full fart fremover og er kanskje det laget i EM jeg gleder meg mest til å se. Dessverre for portugiserne er deres kanskje største stjerne og beste spiller Gilberto Duarte skadet, sier den tidligere landslagskeeperen, som ikke har stor tro på nykommeren fra Balkan:

– Bosnia er det svakeste laget i gruppen og spiller sitt første EM. Jeg synes de ser ekstremt temposvake ut og meget begrenset i det offensive. Den største stjernen er keeper Benjamin Buric i Flensburg.

Frankrike er en av EM-favorittene, men flere viktige spillere er ikke med.

– Frankrike mangler allsidige og viktige Kentin Mahé samt Luka Karabatic. Til gjengjeld er lagets største stjerne Nikola Karabatic med, og i mye bedre forfatning enn han var i fjorårets VM. Jeg gleder meg ekstremt til å se 21 år gamle Elohim Prandi (Nimes) og håper han blir gitt mye spilletid, sier Erevik.

Fakta Norges tropp Målvakter: Torbjørn S. Bergerud, SG Flensburg-Handewitt Espen Christensen, GWD Minden Kristian Sæverås, Aalborg Håndbold Kantspillere: Magnus Jøndal, SG Flensburg-Handewitt, venstre kantspiller Alexander Blonz, Elverum, venstre kantspiller Kristian Bjørnsen, HSG Wetzlar, høyre kantspiller Kevin M. Gulliksen, GWD Minden, høyre kantspiller Linjespillere: Magnus Gullerud, GWD Minden Petter Øverby, HC Erlangen Tom Kåre Nikolaisen, Kolstad Håndball Bakspillere: Sander Sagosen, Paris Saint-Germain Handball, midtre bakspiller Christian O'Sullivan, SC Magdeburg, midtre bakspiller Gøran Johannessen, SG Flensburg-Handewitt, venstre bakspiller Magnus Abelvik Rød, SG Flensburg-Handewitt, høyre bakspiller Harald Reinkind, THW Kiel, høyre bakspiller Eivind Tangen, Skjern Håndbold, høyre bakspiller William Aar, Kolstad, venstre bakspiller Sander A. Øverjordet, Haslum HK, midtre bakspiller

3. Stjernene

Bent Svele og Karoline Dyhre Breivang er enige om sine tre på topp i EM: Mikkel Hansen (Danmark), Nikola Karabatic (Frankrike) og Sander Sagosen. Felles for alle er at de spiller på samme klubblag, PSG i Frankrike.

– Karabatic er en fantastisk håndballspiller som er god i alle spillets faser. Han har ikke vært så god i det siste, men er med når det skal avgjøres og har vært ute en vinternatt før, mener Dyhre Breivang.

– Sagosen spiller med autoritet og spilleforståelse, og vi glemmer at han ikke er så gammel. Mikkel Hansen har outstanding skudd og teknikk. Han var fantastisk da Danmark tok VM-gull, sier hun.

Erevik er enig med to av tre på listen, men bytter ut Karabatic med kroaten Luka Cindric.

– Jeg er til gjengjeld fullstendig klar over at det kunne argumenteres for at spillere som Nikola Karabatic, Gonzalo Pérez de Vargas, Niklas Landin, Uwe Gensheimer, Aron Palmarsson og Kiril Lazarov med flere skulle vært med.

Mikkel Hansen og Sander Sagosen spiller sammen i PSG. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

4. Favorittene

Bent Svele og Ole Erevik er enige om de tre øverste plassene. Erevik utdyper sine valg:

Gull: Danmark. – De ser ekstremt sterke ut, og bredden virker enorm. De har kanskje verdens beste målvakt og kanskje verdens beste spiller, og en trener som ser ut til å få de beste ut av de aller fleste i et mesterskap.

Sølv: Spania. – En langt enklere vei til semifinalen enn blant annet Norge. Er strålende defensivt. Hold også øye med Ferran Sole og mesterskapsdebutant Adrian Figueras.

Bronse: Frankrike. – De har alltid et meget slagkraftig mannskap.

5. Gruppene og kampene

Det er seks grupper med fire lag i hver. Her er en oversikt over lagene og kampene i gruppe D, Norges gruppe:

Gruppe D: Frankrike, Bosnia-Hercegovina, Norge og Portugal.

Kampene spilles i Trondheim. Norges kamper:

10.1. klokken 18.15: Frankrike-Portugal.

10.1. klokken 20.30: Norge-Bosnia-Hercegovina.

12. 1 klokken 16.00: Portugal-Bosnia-Hercegovina.

12.1. klokken 18.15: Frankrike-Norge.

14.1. klokken 18.15: Bosnia-Hercegovina-Frankrike.

14.1. klokken 20.30: Portugal-Norge.

Fakta Kampene i de andre gruppene Gruppe A: 9.1. klokken 18.15: Hviterussland-Serbia. 9.1. klokken 20.30: Kroatia-Montenegro. 11.1. klokken 16.00: Kroatia-Hviterussland. 11.1. klokken 18.15: Montenegro-Serbia. 13.1. klokken 18.15: Montenegro-Hviterussland. 13.1. klokken 20.30: Serbia-Kroatia. Kampene spilles i Graz, Østerrike. Gruppe B: 10.1. klokken 18.15: Tsjekkia-Østerrike. 10.1. klokken 20.30: Nord-Makedonia-Ukraina. 12.1. klokken 16.00: Tsjekkia-Nord-Makedonia. 12.1. klokken 18.15: Østerrike-Ukraina. 14.1. klokken 18.15: Østerrike-Nord-Makedonia. 14.1. klokken 20.30: Ukraina-Tsjekkia. Kampene spilles i Wien, Østerrike. Gruppe C: 9.1. klokken 18.15: Tyskland-Nederland. 9.1. klokken 20.30: Spania-Latvia. 11.1. klokken 16.00: Latvia-Nederland. 11.1. klokken 18.15: Spania-Tyskland. 13.1. klokken 18.15: Latvia-Tyskland. 13.1. klokken 20.30: Nederland-Spania. Kampene spilles i Trondheim. Gruppe E: 11.1. klokken 16.00: Ungarn-Russland. 11.1. klokken 18.15: Danmark-Island. 13.1. klokken 18.15: Island-Russland. 13.1. klokken 20.30: Danmark-Ungarn. 15.1. klokken 18.15: Island-Ungarn. 15.1. klokken 20.30: Russland-Danmark. Kampene spilles i Malmö, Sverige. Gruppe F: 10.1. klokken 18.15: Slovenia-Polen. 10.1. klokken 20.30: Sverige-Sveits. 12.1. klokken 16.00: Sveits-Polen. 12.1. klokken 18.15: Sverige-Slovenia. 14.1. klokken 18.15: Sveits-Slovenia. 14.1. klokken 20.30: Polen-Sverige. Kampene spilles i Göteborg, Sverige.

6. Finalerunden

De to beste fra hver av de innledende gruppene går videre til nytt gruppespill. Alle lagene spiller én kamp mot hvert av de andre lagene, bortsett fra laget som var i samme innledende gruppe. Lagene tar med seg eventuelle poeng de tok mot det andre laget fra den innledende gruppen.

Her er hele spilleplanen for mesterskapet.

Disse kampene spilles i Wien (gruppe 1) og Malmö (gruppe 2). Som hovedregel er kamptidspunktene 16, 18.15 og 20.30, men søndag 19.1. spilles kampene 14, 16.15 og 18.30.

De to beste i gruppene går til semifinale. Semifinalene spilles i Stockholm 24.1., finalen samme sted søndag 26.1. klokken 16.30.

Her skal Norge spille sine kamper. Foto: Mariann Dybdahl

7. Arenaene

I Norge: Splitter nye Nye Nidarøhallen i Trondheim skal huse kampene i gruppe C og D. Kapasitet: 8000.

I Østerrike: Stadthalle Graz skal arrangere kampene i gruppe A. Kapasitet: 6000.

Wiener Stadthalle skal arrangere kampene i gruppe B og gruppe 1 i hovedrunden. Kapasitet: 10.000.

I Sverige: Gruppe F skal spille sine kamper i Scandinavium i Göteborg. Kapasitet: 12.000.

Malmö Arena får besøk av lagene i gruppe E, og kampene i gruppe 2 i hovedrunden spilles også her. Kapasitet: 13.000.

Tele2Arena i Stockholm får de gjeveste oppgjørene: Både plasseringskamper, semifinaler og selve finalen spilles her. Ved fullt hus er det 22.000 på tribunene.

Tele2 Arena huser alt fra fotballkamper til konserter, og nå håndball. Foto: TT NEWS AGENCY

8. EM på TV

Det er Nent Group som har rettighetene til å vise håndball-EM i Norge. Samtlige kamper sendes på strømmetjenesten Viaplay, mens Norges kamper og andre utvalgte kamper sendes i tillegg på TV3.

Norges kamper kommenteres av Daniel Høglund og Kristian Kjelling, mens programleder Ørjan Bjørnstad får følge av ekspertene Ole Erevik og Joachim Boldsen i studiosendingene. Kaja Snare er reporter.

Joachim Boldsen (fra venstre), Ole Erevik, Kaja Snare, Kristian Kjelling, Daniel Høglund og Ørjan Bjørnstad er på jobb for TV3. Foto: Rune Bendiksen/Nent

Publisert: Publisert 9. januar 2020 06:08

