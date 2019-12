Bjarte Myrhol går glipp av EM. Kolstad-spiller blir erstatter.

Landslagskaptein Bjarte Myrhol (37) går glipp av EM i håndball i januar. Det bekrefter Norges Håndballforbund i en pressemelding.

Bjarte Myrhol går glipp av EM. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

37-åringen har fått et tilbakefall med en sykdom han har slitt med siden i sommer. Han ble i november operert for et hull i tarmen.

– Jeg fikk tilbakefall 23. desember, og tilbrakte dagen på sykehus. Som følge av dette opererer jeg 2. januar i Herning. Dette betyr at EM dessverre går uten meg, sier 37-åringen i pressemeldingen.

– Jeg er superskuffa, men gleder meg også veldig til å bli ferdig med operasjonen, sier han videre.

Erstattes av Kolstad-spiller

Myrhol er regnet som en av verdens beste strekspillere og har vært en nøkkelspiller for det norske herrelandslaget de siste årene. Kolstads Tom Kåre Nikolaisen er hentet inn som 37-åringens erstatter.

– Jeg er selvfølgelig veldig fornøyd over å ha blitt tatt ut. Jeg ble ringt av Christian (Berge) i går, så jeg kunne nok ikke fått en bedre julegave enn det. Men jeg synes også det er veldig synd for Bjarte sin del, at han mister mesterskapet, sier Nikolaisen til oss.

– Jeg ser virkelig fram til å få oppleve et seniormesterskap på hjemmebane, samtidig som jeg ønsker Bjarte riktig god bedring, legger han til.

Tom Kåre Nikolaisen er kalt inn som erstatter for Bjarte Myrhol. Foto: VEGARD EGGEN

Til VG forteller Myrhol at han foreløpig ikke vet hva dette vil si for framtiden som håndballspiller.

– Det kan ingen si før jeg våkner opp igjen. Jeg er forberedt på at det kan bli satt en stomi på magen midlertidig, om operasjonen ikke går slik den skal. Jeg gleder meg bare til å bli frisk igjen, sier han.

Spiller i Trondheim

Norges første kamp i EM går mot Bosnia-Hercegovina 10. januar. Med i Norges pulje er også Frankrike og Portugal. Gruppespillet spilles i Trondheim.

Christian Berges menn har levert sterke prestasjoner internasjonalt de siste årene. I de to siste VM-sluttspillene har det endt med sølv.

