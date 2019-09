Norsk rytter blant de ni beste etter dramatisk juniorritt i VM

Kvinnenes juniorritt i sykkel-VM inneholdt alt av velt og dramatikk i regnet da amerikanske Megan Jastrab vant. Silje Mathisen endte på niendeplass.

Silje Matisen (t.h.) ble beste norske på niendeplass i juniorenes fellesstart fredag. Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

For mindre enn 40 minutter siden

Jastrab var raskest i spurten og vant klart foran belgiske Julie de Wilde, med Lieke Nooijen fra Nederland på bronseplass.

– Det var veldig nervøst i feltet i dag. Jeg visualiserer jo på å vinne, men hadde brukt for mye krefter de siste fem kilometerne med å gå ute i vinden for å komme frem. Det er jeg litt skuffet over, men jeg er fornøyd med plasseringen, sa Silje Mathisen til NTB.

– For noen måneder siden var det jo ikke sikkert at jeg kunne kjøre. Det er først de par siste ukene at jeg har vært mentalt klar for kjøre i felt igjen, sa Mathisen, som skadet seg stygt i ansiktet i en sykkelulykke i fjor.

Rittet på 86 kilometer med start i Doncaster var preget av veldig mange velt underveis til Harrogate. I ett av dem var Natalie Irene Midtsveen og Anne Dorthe Ysland innblandet. Det skjedde etter 32 kilometer.

Midtsveen fikk seg en smell, mens Ysland måtte bytte sykkel og ble observert på vei opp til bilkortesjen i bakkant av hovedfeltet.

Midtsveen måtte bryte og ble sendt til sykehus for legesjekk.

Elise Marie Olsen veltet på en glatt fotgjengerovergang med under to kilometer igjen. Hun trillet i mål på 48.-plass.

– Jeg hørte bare at det smalt bak meg. Det er jo en ganske ekkel lyd, så man er glad for at man ikke satt der selv, sa Silje Mathisen, som selv unngikk alle veltene fredag.