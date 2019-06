Viktor Hovland endte to under par lørdag. FOTO: Carolyn Kaster / AP / NTB scanpix

Golftalentet Hovland avanserer i storturnering

Med birdie på de to siste hullene endte Viktor Hovland to under par den tredje dagen av PGA-turneringen i Detroit. De beste i feltet lå et godt stykke foran.