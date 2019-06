Magnus Carlsen mener det er en vesentlig sportslig ulempe å spille VM på hjemmebane.

Saken oppdateres.

– Vi ber om at norsk sjakk og Stavanger legger til siden kampen om et VM på hjemmebane i denne omgang, og at de fantastiske arrangørene og støttespillerne i Stavanger likevel fortsetter den utmerkede tradisjonen Norway Chess, skriver far Henrik Carlsen i et innlegg på Facebook.

Magnus Carlsens manager Espen Agdestein bekrefter at det Carlsen-leiren som står bak innlegget.

– Presset er umenneskelig

Henrik Carlsen skriver i innlegget at han, Magnus Carlsen og manager Espen Agdestein opplevde beslutningen om Stavanger som VM-by som svært uheldig.

– En VM-match i sjakk er den desidert mest krevende utfordringen for en sjakkspiller, og dersom spilleren i tillegg føler matchen må vinnes, er presset nesten umenneskelig i ukene det pågår og også i tiden før, skriver Henrik Carlsen.

Magnus Carlsen skal ha vært mer positiv til et VM i Oslo, fordi han kunne bodd hjemme og dermed hatt kjente omgivelser og et stort nettverk rundt seg. Carlsen skriver at verdensmesteren ikke har noe imot Stavanger som arrangør, snarere tvert imot, men ber de altså nå trekke sin søknad om å arrangere VM neste år.

– Av dyp respekt for disse aktørene gikk Magnus med på muligheten for en delt løsning med en halv match i Stavanger og siste halvdel i Oslo, selv om han ikke anså dette som sportslig optimalt. Vi var så opptatt av å finne en løsning at vi tok kontakt med FIDE-Presidenten for å få FIDE til å åpne for å akseptere en delt løsning, noe de signaliserte på hjemmesidene, skriver Henrik Carlsen.

– Vi ser gjerne at de tar på seg andre internasjonale sjakkarrangementer som f.eks. VM i lyn- og hurtigsjakk. Det ville ha vår fulle støtte.