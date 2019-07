Andreas Mol (22) og Christian Sørum (23) dominerte fra start til slutt i kvartfinalen. Nå venter semifinale senere lørdag.

Mol/Sørum - Lupo/Nicolai 2–0 (21–13, 21–11)

HAMBURG: Lørdagens kvartfinale ble aldri spennende. Mot et av verdens beste lag herjet Mol og Sørum på en måte man knapt har sett maken til tidligere.

– Det var helt utrolig. For ti år siden så jeg VM, og nå spiller vi i semifinalen. Jeg er veldig stolt av laget, og Anders gjorde det veldig bra, sa Christian Sørum i seiersintervjuet vist på TV 2.

Utenfor Stadion Am Rothenbaum sto køen av mennesker som ville inn langt ut på bilveiene som omkranser anlegget. Tyskerne kjenner virkelig sin besøkelsestid under sandvolleyball-VM, men også mange nordmenn har tatt turen.

På tribunene før lørdagens kvartfinale vaiet det mange norske flagg, og den ene svingen har nærmest blitt «norske-svingen» etter hvert som mesterskapet har forløpt seg.

Derfor runget det velkjente ropet «Kom igjen Norge», akkompagnert av sauebjeller, før kampen startet.

Christian Charisius / DPA / NTB scanpix

Fikk stående applaus

Og det norske laget svarte virkelig på støtten. Der de i åttendedelsfinalen nærmest trengte et helt sett på å finne ut av spillet sitt, var de skjerpet fra første stund mot Paolo Nicolai og Daniele Lupo.

Derfor tok de også det første poenget, og så seg aldri tilbake igjen.

Da de etter en meget lang ballveksling på magisk vis klarte å gå opp i en knusende 13–7-ledelse reiste publikum seg på stadion i trampeklapp.

Det italienske paret vant i 2016 sølvmedalje under OL i Rio, men mot Mol og Sørum hadde de lite å stille opp med. For dominansen bare fortsatte utover settet, som Mol og Sørum vant smått utrolige 21–13.

– 21-13 er total utklassing i sandvolleyball. Det er helt utrolig å gjøre det i en kvartfinale, mente TV2-ekspert og markedssjef i volleyballforbundet Iver Horrem.

Christian Charisius / DPA / NTB scanpix

Tok tidlig timeout

I det andre settet gikk Mol og Sørum ut i hundre nok en gang. Etter to baller ledet de 2–0, og frustrerte italienere valgte å ta en tidlig timeout.

Men der et sommerkaldt og vått Hamburg ikke har varmet publikum særlig de siste dagene, var det virkelig noe å varme seg på inne på arenaen.

For Mol og Sørum spilte så det gnistret. Når også VAR-avgjørelsene gikk deres vei, var det liten tvil om hvilket lag som skulle videre til semifinalen senere lørdag.

– Det er nesten flaut for italienerne utpå her nå. De gir alt de har, men kommer rett og slett ingen vei. Det er frustrerende for spillere av det kaliberet, sa TV2-kommentator Vegard Høidalen på stillingen 12–5 til Norge.

Mot slutten av settet kunne Høidalen knapt tro det han så:

– Det er nesten skremmende å se nivåforskjellen her. Denne kampen her er kanskje noe av det beste jeg har sett et lag gjennomføre på en volleyballbane noensinne.

Mol og Sørum jakter Norges første offisielle VM-tittel i sandvolleyball. Jan Kvalheim og Bjørn Maaseide ble riktignok verdensmestere i 1995, men da fikk vinnerne av verdensserien også VM-gull.

Første offisielle VM ble arrangert i 1997.