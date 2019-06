Han kunne valgt å satse mot Tokyo-OL i 2020. I stedet følger den tidligere bryteren MMA-drømmen.

Kun 16 år gammel vant Marthin Hamlet NM-gull i bryting. Han ble regnet som et av verdens største brytetalenter. I årene som fulgte ble premieskapet også stadig fullere.

Etter syv NM-gull og én bronse i EM på seniornivå valgte han derimot å gi seg.

– Jeg var lei livsstilen. Det ble mye reising, man var aldri hjemme og det lokket ikke å bryte på tomme arenaer rundt om i verden, sier Hamlet.

Da han akkurat ikke kom gjennom det trange nåløyet til Rio-OL i 2016, ønsket han ikke å satse fire nye år mot lekene i Tokyo.

– Jeg er supertakknemlig for brytingen og hvordan det har bygd meg som person. Jeg hadde ikke vært der jeg er i dag uten den tiden, sier han.

Fakta: Marthin Hamlet Født: 17. januar 1992, Tønsberg Meritter: Syv NM-gull i ulike vektklasser og én EM-bronse på seniornivå. MMA: Begynte å trene MMA i 2014. Debuterte tre år senere. Står med fem av fem mulige seiere. Trener: En del av kampsportsenteret Frontline Academy på Majorstuen. Trener sammen med blant annet Emil Meek og Jack Hermansson.

Går i fotsporene til Conor McGregor

I stedet har den høyreiste nordmannen bygd seg en karriere i kampsporten Mixed Martial Arts (MMA).

Og det på rekordtid.

Etter kun fem proffkamper på to år skal Hamlet gå kamp om VM-tittelen i lett tungvekt i Cage Warriors lørdag kveld. MMA-organisasjonen er Europas største og et perfekt springbrett videre.

– Det er min viktigste kamp noensinne. Det å vinne vil bety veldig mye for meg. Både for å få igjen for all treningen år etter år, men også for min videre MMA-karriere, sier han.

Slår han litaueren Modestas Bukauskas, som han selv anslår som svært sannsynlig, vil han gå i fotsporene til den største stjernen av dem alle.

Conor McGregor vant nemlig også en VM-tittel i Cage Warriors, før karrieren tok av i det som regnes som MMA-sirkusets Champions League, nemlig UFC.

Nå er iren én av verdens mest anerkjente utøvere uansett idrett.

– Det gjør jo at man synes det er mer stas. Cage Warriors har avla så mange mestere som har slått igjennom i UFC, sier Hamlet.

Fakta: Mixed Martial Arts (MMA) En fullkontaktsport som kombinerer ulike kampsporter. Den tillater blant annet bryting, slag og spark. Kampene går over enten tre eller fem runder på fem minutter hver. Kun hovedkamper og tittelkamper er på fem runder. Ultimate Fighting Championship (UFC) er den største organisasjonen.

Aleksander Limkjær

– Bryterkarrieren var for kort

Likevel er det flere som stiller seg spørsmålet «hva om?», når det kommer til det enorme brytetalentet.

– Jeg mener personlig at bryterkarrieren hans var altfor kort. Men som idrettsutøver er alt avhengig av motivasjon, sier Hamlets tidligere landslagskollega, Stig-André Berge.

De to kjenner hverandre svært godt og har fortsatt kontakt, selv om de nå driver med hver sin kontaktsport.

– Han har mye kampsport i kroppen. Han har en naturlig følelse for det og kan nå så langt han vil. Det er hodet som bestemmer, sier Berge.

Saken fortsetter under bildet.

Martin Slottemo Lyngstad

Han tror det bare er et tidsspørsmål før Hamlet følger treningskameratene Emil Meek og Jack Hermansson til UFC.

– Man skal ikke bli overrasket om neste kamp blir der. Det er som å være med i OL for oss. Der er de tøffeste av de tøffe. Man får virkelig brynet seg på noe der, sier Berge, som selv tok OL-bronse i Rio de Janeiro for tre år siden.

– Med en seier på lørdag kan det komme et tilbud fra UFC allerede i år. Det er flere europeiske stevner resten av året. Det er en mulighet for at jeg blir signert til en av de, sier Hamlet.

– I en veldig god posisjon

Brad Wharton kommenterer Cage Warriors-stevner for det internasjonale TV-publikumet. Han har bitt seg merke i Hamlets ekstremegenskaper.

– Det er ikke kun én dominerende stil i MMA lenger, men mange kan argumentere for at Hamlets bryteevner gir ham en fordel, sier amerikaneren.

Wharton tror derimot Hamlet kan få det tøft i lørdagens kamp mot litaueren. Han tror avgjørelsen vil komme i en av de siste rundene.

Kommentatoren er også helt sikker på at en seier vil fange oppmerksomheten til UFC.

– Cage Warriors har sendt over 90 tidligere mestere til UFC, og vi vet at de vil holde et øye på dette stevnet. UFC kommer til København senere i år og de er alltid på utkikk etter utøvere i lett tungvekt-divisjonen.

– Hamlet er i en veldig god posisjon nå, sier han.

PS: Hamlet går inn i oktogonen rundt kl. 19.00 norsk tid lørdag. Cage Warriors-stevnet sendes på Viaplay.