Premier League trosset virusfrykt: – Sjokkerende holdning

Flere land har stoppet seriefotballen på grunn av koronaviruset. Nå kan det bli samme utfall i Premier League.

Manchester United møter søndag Tottenham i London. Her er manager Ole Gunnar Solskjær med Bruno Fernandes. Foto: CARL RECINE, REUTERS / NTB SCANPIX

Den engelske toppdivisjonen opplyste torsdag kveld at helgens kamper kom til å gå som normalt med publikum på tribunene. Men en time senere kom meldingen om at ligaledelsen har kalt inn klubbene til hastemøte fredag morgen.

Bakgrunnen er at Arsenal-manager Mikel Arteta har testet positivt på koronaviruset. Nå er det plutselig høyst usikkert igjen om ligarunden går som planlagt likevel.

En ting er sikkert: Arsenals bortekamp mot Brighton blir ikke spilt lørdag. London-klubben regner med at de ikke kan spille på en stund. Hele førstelaget og trenerstaben er satt i karantene.

Arsenal-manager Mikel Arteta på banen med spillerne etter en kamp mot Manchester United tidligere i år. Foto: JOHN SIBLEY, REUTERS / NTB SCANPIX

Premier League begrunnet opprinnelig avgjørelsen med gi grønt lys til helgens oppgjør med at britiske myndigheter hittil ikke har anbefalt å utsette eller avlyse kamper.

Storbritannias statsminister Boris Johnson, som har fått kritikk for ikke å ta spredningen av koronaviruset på alvor, har uttalt at det foreløpig ikke vil bli innført forbud mot idrettsarrangementer slik det er gjort i Norge.

– Vi følger vitenskapen, og for øyeblikket et det ingen medisinske grunner til å forby slike arrangementer. Situasjonen blir vurdert fortløpende, men det er veldig viktig at timingen blir riktig hvis vi skal gjøre drastiske tiltak, sa Johnson fra Downing Street i London torsdag ettermiddag.

Storbritannias statsminister Boris Johnson snakket om koronavirusets fremmarsj torsdag. Foto: Frank Augstein, Reuters / NTB scanpix

Skal sørge for beredskapsplaner

Siden Johnson har antydet at et forbud kan komme på et senere tidspunkt, opplyste Premier League at de vil jobbe tett med klubbene, myndighetene og Englands fotballforbund (FA).

«Det gjør vi for å ha passende beredskapsplaner på plass når omstendighetene endrer seg», skriver Premier League.

Samtidig som Boris Johnson ikke legger ned forbud mot store idrettsarrangementer, beskriver han situasjonen som «vår generasjons verste helsekrise». Derfor er det mange som reagerer på at Premier League får fortsette. En av dem er blant Englands mest anerkjente fotballskribenter:

– Fotball kan ikke fortsette nå som koronaviruset sprer seg. Stopp ligaene nå, skriver Henry på Twitter.

– Sjokkerende holdning

Han mener engelsk fotball må våkne opp og viser til at andre nasjoner allerede har gjort drastiske tiltak. Italia, Spania, Nederland og Portugal er eksempler på land som har satt fotballen på vent.

– Det er ikke en vanskelig avgjørelse. Det er heller ikke et spørsmål om «hvorfor», men om «hvorfor er det ikke gjort allerede, skriver Winter i en kommentar for The Times.

Han får støtte fra sin kollega John Cross i Daily Mirror. Han mener det er skremmende å være vitne til sitt eget lands holdning i kampen mot koronaviruset.

– Vår arroganse er utrolig. Resten av Europa ser fortvilet på vår sjokkerende holdning til den største helsekrisen vi har hatt i løpet av en generasjon, skriver Cross på Twitter.

Satt i karantene

Torsdag ble det for øvrig kjent at tre Leicester-spillere er satt i karantene. Det ble gjort etter at de hadde vist symptomer på smitte.

I midtuken ble seriekampen mellom Manchester City og Arsenal utsatt fordi sistnevnte hadde spillere i isolasjon. Nylig hilste flere av Arsenals spillere på Olympiakos-eier Evangelos Marinakis i forbindelse med en kamp i Europa League. Denne uken ble det kjent at Marinakis har testet positivt på koronaviruset.

Dette er helgens serierunde i Premier League:

