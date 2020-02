Fana-utøver briljerte i innendørs-NM: – Det var dette jeg drømte om i natt

Pål Haugen Lillefosse imponerte da han forbedret sin norske juniorrekord i stav til 5,65 under innendørs-NM i Bærum idrettspark søndag.

Pål Haugen Lillefosse svingte seg over 5,65 i stav og forbedret sin egen norske juniorrekord under innendørs-NM søndag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Mesterskapet fikk også sin tredje norske seniorrekord da Oda Utsi Onstad i aller første forsøk hoppet 3,03 i lengde uten tilløp. Lørdag satte Amalie Iuel rekord på 400 meter og Marcus Thomsen i kule.

Lillefosse, som representerer Fana, innledet søndagen ved å gå over 5,20 i første forsøk, for han trengte to forsøk på 5,40. Deretter greide han 5,55 i første forsøk og rekordhøyden 5,65 i annet. U20-europamesteren forbedret sin egen juniorrekord med fem centimeter. Han er nå nummer sju på listen over juniorene med beste resultat i stav innendørs.

– Det var dette jeg drømte om i natt, å komme til NM og perse. Jeg kunne ikke vært mer fornøyd, sa Lillefosse ifølge friidrett.no.

Han prøvde seg på 5,74, som ville vært norsk seniorrekord innendørs, men det ble for høyt.

Jæger løp fort

16-årige Henriette Jæger imponerte i innendørs-NM med seier på 60 meter lørdag og 200 meter søndag. Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Dagen etter at hun tre ganger forbedret sin personlige rekord på 60 meter imponerte 16-årige Henriette Jæger igjen med seier også på 200 meter. Tiden var råsterke 23,55, som er norsk juniorrekord innendørs. Tiden er nest best i verden blant U20-utøvere denne sesongen, og best av U18-utøverne.

– Det var et fint løp. Jeg hadde absolutt ikke forventet denne tiden, sa Jæger, som lørdag vant 60 meter på 7,37.

Isabelle Pedersen var plaget av sykdom i forkant av NM, men hun var suveren da hun vant 60 meter hekk på 8,17, en tid hun noterte både i forsøk og finale.

– Jeg er fornøyd med å ha kommet meg gjennom to løp etter å ha slitt med sykdom hele denne uken, sa hun.

Slo rekorden fire ganger

Oda Utsi Onstad slo sin gamle norske rekord i stille lengde fire ganger under NM-konkurransen søndag. Den nye rekorden er 3,03. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Oda Utsi Onstad sto over lengde og tresteg og satset i stedet på lengde uten tilløp. I konkurransens første hopp slo hun til med 3,03 og forbedret sin egen norske rekord med fire centimeter. Hun slo den gamle rekorden ytterligere fire ganger i konkurransen med serien 3,03-3,01-3,00-3,03-2,91-3,01.

Onstad tok sitt 27. individuelle NM-gull, og det 11. i lengde uten tilløp.

