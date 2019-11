Enda en russisk langrennsstjerne gravid etter skipresidentens anbefaling

Anastasia Sedova er gravid.

Anastasia Sedova (nummer to fra venstre) er gravid. Det samme er lagvenninne Julija Belorukova (ytterst til venstre). Anna Netsjajevskaja (til høyre) og Natalja Neprjajeva (ytterst til høyre) skal etter alt å dømme konkurrere denne sesongen. CH. KELEMEN / BILDBYRÅN

Dermed er Sedova den fjerde russiske stjernen som skal bli mor i løpet av sesongen, skriver nyhetsbyrået Rio Novosti, ifølge Expressen.

24-åringen var med på stafettlaget som vant bronse i Seefeld-VM tidligere i år. Hun ble nummer 12 sammenlagt i verdenscupen forrige sesong.

I oktober ble det klart at en av de aller største russiske stjernene, Julija Belorukova, er gravid. Det samme er også lagvenninnene Jelena Soboleva og Tatjana Alesjina.

I forbindelse med Belorukovas graviditet fortalte den russiske skipresidenten Jelena Välbe at det hele var planlagt.

– På slutten av forrige sesong samlet jeg troppen og sa til alle jentene at det er en mellomsesong som venter, og derfor er den mest gunstig å få barn i. Landslagsløperne må forstå ansvaret sitt og pliktene sine, og jeg er veldig glad for at de hørte på meg, sa Välbe til russiske R-Sport, ifølge Aftonbladet.

Jelena Välbe anbefalte de russiske langrennsjentene å bli gravide til den mesterskapsløse sesongen. Fredrik Hagen / NTB scanpix

Välbe siktet til at det ikke er noe mesterskap denne langrennssesongen. Timingen for å bli gravid er dermed ekstra god for de utøverne som ikke vil stå over et OL eller VM.

Nå er altså tre gravide løpere blitt til fire.

Alle mister hele sesongen. Dermed kan det bli mange nye russere som får sjansen når verdenscupsesongen starter i Ruka til helgen.

– Det blir en spesiell sesong for oss, men vi forsøker å se positivt på det. Mange nye løpere kommer til å få sjansen, sier landslagstrener Markus Cramer, ifølge Expressen.

Laget beholder imidlertid sin sterkeste løper, Natalja Neprjajeva. Hun ble nummer to i verdenscupen forrige sesong, bak Ingvild Flugstad Østberg.