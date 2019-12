Haaland før Liverpool-møtet: – Den største kampen i mitt liv

Tirsdag kan Erling Braut Haaland (19) og Red Bull Salzburg sende regjerende mester Liverpool ut av Champions League.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Erling Braut Haaland og trener Jesse Marchs pressekonferanse varte rundt en halvtime. Foto: MATHIAS MANDL / BILDBYRÅN

På sedvanlig rolig vis svarte Haaland på spørsmål etter spørsmål dagen før den siste kampen av gruppespillet i Champions League.

Interessen for kampen og den norske 19-åringen er enorm. Red Bull Salzburg kan sende Liverpool ut av den gjeve turneringen.

Derfor ble også den obligatoriske UEFA-pressekonferansen flyttet fra Salzburgs vanlige presserom og ut i et større telt for å få plass til alle journalistene.

– Jeg fokuserer bare på jobben min med å spille fotball og ha det gøy med det jeg gjør hver dag. Jeg må være i nuet. Det er ikke noe vanskelig i det hele tatt, svarte Haaland på hvordan han takler oppmerksomheten.

Les også Tjærnås’ råd til Haaland: Denne klubben bør du velge

Oppmøtet til pressekonferansen med blant andre Erling Braut Haaland var svært. Foto: MATHIAS MANDL / BILDBYRÅN

Går inn med åpent sinn

Premisset før kampen er klart: Red Bull Salzburg og Haaland må vinne for å ta seg videre i turneringen.

Om man tar utgangspunkt i at Napoli vinner mot Genk, vil da Salzburg og Liverpool ha like mange poeng på annenplassen. Da er det innbyrdes oppgjør som gjelder.

På Anfield vant Liverpool 4–3. Dermed er Salzburg videre om de vinner med ett mål og unngår å slippe inn flere enn tre.

– Vi kan gå inn med et åpent sinn. Vi har ingenting å tape. Det er den største kampen i livet mitt så langt. Jeg gleder meg, sa Haaland på dagen før dagen.

Har du lest denne saken? Haaland med sensasjonell rankingplass – beste tenåring i Europa

Fakta Haalands mål i Champions League 17. september: Hat trick i hjemmeoppgjøret mot Genk. Salzburg vant 6–2. 2. oktober: Kom inn fra benken borte mot Liverpool og utlignet til 3–3 etter seksti minutter. Liverpool vant til slutt 4–3. 23. oktober: Scoret begge for Salzburg i 2–3-tapet hjemme mot Napoli. 5. november: Scoret Salzburgs eneste mål i 1–1-oppgjøret borte mot Napoli. 27. november: Kom inn fra benken og fastsatte sluttresultatet til 4–1 i seieren borte mot Genk. Totalt antall mål: 8

Sikker på mål

Salzburg-trener Jesse Marsch fortalte at laget ville gå til kamp slik de alltid gjør.

– Vår kampplan er alltid å jobbe aggressivt. Vi har også noen spesielle ideer, sa han.

Om Liverpool skal være sikre på avansement, må de ta poeng i Østerrike. Da er Salzburg ute av turneringen, men det blir ingen enkel kamp for de regjerende mesterne, bedyrer Haaland.

– Jeg er sikker på at vi vil score i morgen. Liverpool er et fantastisk lag, men det er Salzburg også. Vi skaper mange sjanser og jeg er sikker på at vi vil angripe.

Les også Hareide sammenligner Haaland med legende: – Han er et beist

Erling Braut Haaland er sikker på at Red Bull Salzburg vil score mot Liverpool. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Ingen van Dijk-triks

For å score, må Haaland komme seg forbi mannen som er kåret til verdens beste forsvarsspiller: Virgil van Dijk.

Det er bare gått en uke siden nederlenderen kom på annenplass i den prestisjefylte kåringen Gullballen. Kun åtte poeng skilte Liverpool-midtstopperen og vinneren av prisen Lionel Messi.

På pressekonferansen fikk derfor Haaland spørsmål om han hadde noen spesielle triks for å «sette ut» motspillerne og da spesielt van Dijk.

– Jeg prøver for det meste bare å være avslappet og fokusert. Jeg sier ikke noe spesielt til van Dijk. Jeg spiller mitt eget spill og har det gøy, sa han.

Haaland er ikke den eneste unge spilleren som har fått mye oppmerksomhet i Salzburg-laget denne sesongen. Også den ungarske midtbanebrillianten Dominik Szoboszlai er kun 19 år.

– Men vi er ikke elleve 19-åringer, sa Haaland om det unge laget.

– Vi kan ikke glemme at vi også har noen eldre spillere. De hjelper oss (unge). Vi har en god miks og det er viktig i disse type kamper.