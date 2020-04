Isabelle Pedersen ble vraket av Olympiatoppen - taper ikke én krone

Hekkeløperen Isabelle Pedersen mistet sitt stipend fra Olympiatoppen ved siste tildeling, men hun mister ikke en krone og kan fortsette satsingen, skriver VG.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Isabelle Pedersen fikk ikke stipend fra Olympiatoppen, men friidrettsforbundet kompenserer bortfallet slik at hun ikke mister en krone og kan fortsette satsingen fullt ut. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Det forteller toppidrettssjef Erlend Slokvik i Norges friidrettsforbund til avisen.

– Hun vil få lik oppfølging fra Olympiatoppen som den stipendutøverne får og taper ikke penger. Det er det vi som gjør, sier han.

Friidrettsforbundets eliteutøvere inngår sine individuelle avtaler, kalt driftsbudsjett, i november måned. Det er avtaler som skal løpe ett eller to år.

Pedersen, som avbrøt forrige sesong midtveis og ikke deltok i VM, inngikk en ettårig avtale.

Slokvik søkte Olympiatoppen om toppidrettsstipend for den Los Angeles-baserte hekkeløperen, men navnet hennes var ikke på listen over dem som får stipend for sommeren 2020. Den listen ble klar søndag.

Les også Kristoff degradert - Isabelle Pedersen vraket

Pedersen fikk i fjor B-stipend verd 70.000 kroner, i år ble det null. Hun er den eneste av 16 utøvere på friidrettsforbundets elitelag som ikke får stipend fra Olympiatoppen i år, men forbundet garanterer for stipendsummen og kompenserer bortfallet.