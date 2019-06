Det var aldri tvil. Magnus Carlsen var aldri skikkelig truet. Med seier i partiet fulgte også seier i hele turneringen.

STAVANGER: En dag før finalen kunne Magnus Carlsen juble for turneringsseier i Norway Chess i Stavanger.

Den eneste som kunne ta ham igjen, Levon Aronian, tapte sitt parti. Dermed blir det umulig å ta igjen den norske mesteren på turneringens siste dag, fredag.

Og selv om han kunne juble, så var han forsiktig med akkurat det. Han møter sin VM-motstander Fabiano Caruana i siste kamp. En motstander han aldri klarte å slå i løpet av de 12 partiene under VM-matchen i London i november.

– Turneringen er ikke over selv om jeg har vunnet sammenlagt. Jeg har veldig lyst på en seier mot Caruana fredag, sa han til Aftenposten etter at partiet mot Yu Yangyi var over.

Gikk for seier

På forhånd hadde Magnus Carlsen sagt klart ifra om at han skulle gå for å vinne partiet mot Yu Yangyi i den nest siste runden av Norway Chess i Stavanger.

Og han holdt ord. Han skaffet seg tidlig et overtak med hvite brikker mot sin kinesiske motstander. I tillegg fikk Yu etter hvert store problemer med tiden.

Magnus Carlsen var rask og bestemt. Den unge motstanderen spilte nølende og sakte. Dermed fikk Carlsen også et overtak på tid.

– Magnus har demonstrert hvordan man stopper alle angrep, sa TV 2s ekspert Jon Ludvig Hammer da det hele så ut til å gå mot seier til Carlsen.

Selv om Yu lenge var presset, ville han ikke gi seg. De siste trekkene før det hele var over, ble tatt av Yu bare få sekunder før tiden var ute.

Hadde kontroll

Men til slutt var det ingen grunn til å holde det gående lenger. Kineseren ga opp etter to timer og 20 minutters spill.

– Det ble etter hvert en veldig behagelig dag på jobben, sa Magnus Carlsen til TV 2.

Hans sterke spill i armageddon-spillene tidligere i turneringen hadde gitt ham et godt forsprang på resultatlisten. Han ledet med to poeng før han møtte Yangyi Yu i den nest siste runden av Norway Chess.

– På ett eller annet tidspunkt endret jeg litt oppkjøringen og fokuserte på at jeg skulle kunne komme til å spille armageddon. Det viktigste var å vinne turneringen, sa han etter at det hele var over og seieren var sikret.