Satser: Trondheims-Ørn og styreleder Ragnar Slettestøl er klar for å satse på ungdomsutviklingen i Trøndelag. Nå ansetter klubben en utviklingssjef og oppretter et akademi. FOTO: VEGARD EGGEN

Ørn starter akademi – velger annen vei enn RBK

Trondheims-Ørn skal starte sitt eget ungdomsakademi. Men i stedet for å hente spillere til klubben, vil de gjøre akademiet til et treningstilbud for de største talentene i andre klubber.