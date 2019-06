Det er forventet at flere spillere går inn og ut portene hos Manchester United i sommer.

Det internasjonale overgangsvinduet åpnet 10. juni, og Ole Gunnar Solskjær og Manchester United har allerede fått på plass sommerens første signering, den walisiske 21-åringen Daniel James.

Det hersker liten tvil om det kommer til å skje flere overganger i sommer, både ut og inn portene på Old Trafford.

– Jeg har store forventninger. Alle er enige om at noe må skje. Jeg tror og håper vi kommer til å ha flere spillere på plass før troppen samles igjen 1. juli, sier ansvarlig redaktør i Manchester Uniteds norske supporterklubb, Dag Langerød.

– Ikke optimistisk

De røde djevlene endte til slutt på 6. plass i Premier League og må dermed spille Europa League kommende sesong. Ifølge rykter videreformidlet av Daily Mail har klubben feilet i jakten på en sportsdirektør, noe som betyr at Ed Woodward fortsatt har ansvar for overgangene i klubben.

Adam McKola fra den engelske supporterkanalen Full Time Devils, har ikke like store forventninger som Langerød til sommeren.

– Vi må forbedre troppen drastisk, men at Woodward fortsatt tar avgjørelsene gjør meg ikke optimistisk. Vi supportere mener at det må store utskiftninger til, men jeg tror vi kommer til å se mange av de samme ansiktene når sesongen starter, sier McKola.

– De er nede på rangstigen

Manchester Uniteds deltagelse i Europa League kan få konsekvenser på overgangsmarkedet.

Kommentator og Premier League-ekspert i TV2, Simen Stamsø Møller, tror ikke klubben med flest ligagull kan hente fra øverste hylle lenger og at Solskjær vil fokusere på utvikling.

– Navnet og pengene har fortsatt en kraft, men de er litt nede på rangstigen nå. Og det er rart når de for noen år siden kunne hente nesten hvem de ville, sier han.

Dag Langerød har tro på at laget fortsatt kan tiltrekke seg store stjerner.

– Manchester United har enorm tiltrekningskraft med penger og status i fotballverden. Det er klart det drar ned litt at man ikke kan lokke med Champions League-spill, men jeg tror det kan komme noen storfisker inn dørene uansett, sier Langerød.

– Her bør de forsterke

De fleste supportere er enige om hvor laget trenger forsterkning i sommer. Høyreback, midtstopper, midtbane og høyre ving er posisjonene som går igjen.

– Midtforsvaret og høyreback er åpenbare svakheter i dette Manchester United-laget. Men jeg tror en midtbanespiller med mye energi og er god med ballen, er en nøkkel for å få resten av laget til å fungere, sier Stamsø Møller og peker på Fabinho i Liverpool som et eksempel.

De har allerede signert en høyreving i Daniel James, men både McKola og Langerød tror han er en mann for fremtiden først og fremst. Crystal Palace-back Aaron Wan-Bissaka og Leicester-stopper Harry Maguire er to spillere som har vært linket til Manchester United.

– Jeg tror ikke vi kommer til å gå for de store navnene. Jeg synes klubben bør gå for spillere som kan forbedre laget, ikke bare selge drakter og fikse sponsorer, sier Adam McKola.

Stjerner kan forsvinne

Det er ryktet kraftig at spillere som Matteo Darmian og Marcos Rojo kommer til å forlate Solskjærs lag i sommer, men også Alexis Sánchez kan måtte se seg om etter ny klubb.

Paul Pogba har vært linket til Real Madrid og Juventus, mens Romelu Lukaku nylig uttalte i et intervju at han har bestemt seg for hvor han skal spille neste sesong.

– Det er ikke et stort tap hvis Lukaku forsvinner, men hvis de mister Pogba, mister de en spiller som har kvaliteter i verdensklasse, sier Stamsø Møller.

Adam McKola tror at Pogba blir i klubben minst en sesong til, og stiller spørsmål ved klubbens ambisjoner dersom de lar han gå nå.

– Hvis Pogba forsvinner, blir jeg veldig bekymret fordi jeg ikke har troen på at vi klarer å erstatte ham.