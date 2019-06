Martin Sjögren er ikke overrasket over at laget hans nok en gang på svare på spørsmål om Ada Hegerberg og hennes landslagsfravær.

REIMS: Etter en dag med regnvær, skinte endelig solen igjen i Reims, en snau time med toget øst for Paris. Byen er først og fremst kjent som hovedstaden i Champagne-regionen, og det er her Norge VM-åpner mot Nigeria lørdag.

Det var ingenting å si på stemningen under den nest siste treningen torsdag ettermiddag, men det er en overdrivelse å si at spillerne boblet over av begeistring da spørsmålene om det siste døgnets store snakkis kom etter økten.

– Jeg har ikke tenkt å svare på noen av de spørsmålene. Har du noe annet å spørre om, så svarer jeg gjerne på det. Det som skjedde i går har jeg ikke noe svar til, var den knappe meldingen fra Caroline Graham Hansen.

Det som skjedde onsdag var at norske medier siterte fra et større Ada Hegerberg-intervju i Josimar, hvor hun kom med utdypende kritikk av Norges Fotballforbund og fortalte mer om hvorfor hun har sluttet på landslaget.

Den firedobbelte Champions League-vinneren fortalte mer utfyllende om negative erfaringer med landslagsopplegget allerede fra 15-årsalderen.

Lisi Niesner / REUTERS

Saken eskalerte betraktelig da den ellers så sindige Martin Ødegaard kom med en Instagram-melding hvor han dundret løs mot Hegerberg og tidspunktet for intervjuet. 20-åringen kalte timingen – noen dager før VM-starten – for skrekkelig.

– Kanskje du kan finne på noe bedre å gjøre enn å forstyrre landslagets forberedelser til VM? spurte Ødegaard, og la til at «det er nok nå».

Graham Hansen vil heller ikke si noe om at Real Madrid-spilleren plutselig kom med en hardtslående støtteerklæring.

– Nei, jeg har ikke noe å legge til.

– Tror du at det påvirker dere?

– Jeg har ikke tenkt å si noe om det.

Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN NORWAY

Ikke irriterende og ingen overraskelse

Noe mer snakkesalig er landslagssjef Martin Sjögren. Han er ikke bekymret for at de mange medieoppslagene skal påvirke laget inn mot den viktige VM-premieren.

– Nei, ikke i det hele tatt. Vi har hele tiden hatt den innstillingen at alt eksternt er ikke med og styrker oss. Det kan vi bare legge til siden. Vi har en kjempegruppe her, og stemningen er veldig god, sier svensken.

Han sier at lag og støtteapparat håndterer dette spørsmålet på samme måten som de har gjort siden Hegerberg sa takk for seg på landslaget i september 2017.

– Er det ikke litt irriterende at det kommer opp nok en gang, og nå like før VM?

– Nei, vi er godt forberedt. Det er ingen overraskelse.

Selv om ikke de var klar over innholdet i Josimar-intervjuet, så har den norske VM-troppen i lang tid forberedt seg på at fraværet av Hegerberg kommer til å skape overskrifter under mesterskapet. Spesielt siden hun i fjor vant Gullballen og ble kåret til verdens beste spiller. Mesterskapet spilles også i Frankrike, og hun holder til daglig til i Lyon.

Fakta: Norge i VM Kampene i gruppespillet: * 8. juni: Nigeria (i Reims) * 12. juni: Frankrike (i Nice) * 17. juni: Sør-Korea (i Reims). De to beste i hver gruppe og fire beste treerne (av seks) går til åttendedelsfinale. Norges vei videre: * Som gruppevinner: Åttendedelsfinale 23. juni mot et treerlag i Le Havre. Kvartfinale 28. juni i Paris. Semifinale 2. juli i Lyon. * Som toer: Åttendedelsfinale 22. juni mot en toer i Nice. Kvartfinale 27. juni i Le Havre. Semifinale: 2. juli i Lyon. * Som treer: 22. juni mot en gruppevinner i Grenoble eller 25. juni mot en gruppevinner i Montpellier. Kvartfinale 29. juni i Rennes eller i Valenciennes. Semifinale 3. juli i Lyon. * Finalen spilles søndag 7. juli i Lyon, bronsekampen dagen før i Nice. X

Lise Åserud / NTB scanpix

Maren Mjelde er som sine lagvenninner taus om uttalelsene til både Hegerberg og Ødegaard.

– Vi spiller kamp om to dager og håper at det respekteres, for det er det vi gleder oss til.

– Er det lett å holde fokus på det?

– Vi gleder oss så ufattelig mye til det som skal skje på lørdag. Det er det vi har sett frem til i veldig mange måneder. Så ja, det er veldig lett å holde fokus på det, sier Mjelde.

Støtteapparatet rundt Hegerberg har torsdag understreket at intervjuet med Josimar ble gjort så tidlig som i februar. Det er en del av en reportasje på 17 sider med en rekke kritiske stemmer, som igjen er en del av et spesialnummer om kvinnefotballens historie og kår i Norge.

Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN NORWAY

Har laget egen mediestrategi

Mediesjef Terje Skeie forteller at spillerne har inngått en avtale om at gjennom VM skal alt handle om det som skal skje på banen. Alt som kan stjele energi skal de ikke legge vekt på.

Det har også vært holdningen etter at Hegerberg-uttalelsene nådde toppen av nettavisene onsdag.

– Vi fortsatte bare å ha fokus på oppgavene, og det er jentene veldig innstilt på. For dem er jo dette det største i hele karrieren. Det er veldig enkelt å holde fokus når du vet at det kommer en kamp om to dager som betyr alt.

– Du har ikke hatt noen egne samlinger eller formaninger om hva de bør svare?

– Nei, det har bare vært en påminnelse om den avtalen vi hadde fra starten. Det har ikke vært noen stor omveltning i vår strategi for å håndtere dette.

Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN NORWAY

– De vil bevise samholdet

Solveig Gulbrandsen følger det norske laget gjennom mesterskapet som ekspert for TV 2. Med 184 kamper i rød drakt vet hun mer enn de fleste om hvordan det er å være en del av et lag i mesterskap.

Hun tror heller ikke at all støyen vil påvirke laget.

– Nei, og iallfall ikke negativt. Jeg tror de bare får enda mer lyst til å prestere og bevise at samholdet er bra i gruppen. De er blitt så vant til at det blusser opp hele tiden. Jeg tror de er lei av å svare på det, men jeg tror ikke det påvirker.

– Kan det være en fordel at de har levd med dette gnålet og maset i halvannet år?

– Ja, jeg tror det var mye vanskeligere å forholde seg til det i starten. Nå har de blitt litt samkjørte på det, og jeg tror det gjør det mye enklere, sier Gulbrandsen.

Og når det gjelder selve åpningskampen mot Nigeria, så ser Graham Hansen for seg en motstander som minner en del om den sørafrikanske som Norge kjørte over i treningskampen søndag.

– Jeg tror kampen blir ganske lik, men de er et mer fysisk lag enn hva Sør-Afrika var. Det kommer til å passe oss bra hvis vi får til de offensive relasjonene. Det kan bli en kul kamp, men vi vet det er hardt arbeid, sier den ferske Barcelona-spilleren.