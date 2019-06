View this post on Instagram

Uansett hva jeg skriver nå kommer det til å bli tolket opp og ned og slik dere vil. Så jeg ber dere om å forstå dette! Idrett er lidenskap. Vi spiller fotball med følelser. Jeg er glad. Vi er sinnsykt glade. Vi får lov til å være dette fordi vi er sterke sammen Fordi vi tenker vi før meg Fordi vi setter deg før mitt jeg Jeg elsker dette laget så høyt at tårene presset på, på vei til kampen i dag. Jeg ville dette så sinnsykt mye at nervene grep tak i meg og spilte meg et lite puss. Ikke fordi det var viktig for meg å være god, men fordi jeg ønsker denne gjengen alt det beste verden kan gi dem. Et slikt ønske er stort Et slikt ønske forplikter Men kun slik kan vi få drømmene våre oppfylt! #sterkeresammen 🇳🇴