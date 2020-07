Først tok han Leeds opp til Premier League. Deretter mottok han en spesiell hilsen fra «Game of Thrones»-stjerne.

Det er ikke bare fotballeksperter og spillere som hyller Marcelo Bielsa etter at den meritterte treneren tok Leeds opp til Premier League.

Eksentriske Marcelo Bielsa er mannen som har tatt Leeds tilbake til Premier League. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Fredag kunne Leeds-fansen endelig slippe ut gleden: Den gamle storklubben er tilbake i engelsk fotballs beste selskap. «The Peacocks» blir dermed å se i Premier League for første gang siden 2003/2004-sesongen.

Mye av æren gis hovedtrener Marcelo Bielsa. Den meget profilerte argentineren tok over laget før forrige sesong. Da endte det med tredjeplass og tap i playoffsemifinalen mot Derby County.

Fredag ble det imidlertid feiret i Yorkshire, ettersom West Bromwich tapte 1–2 mot Huddersfield.

På sosiale medier har det dukket opp svært mange klipp der Bielsa hylles for å ha tatt laget opp igjen, etter en 16 års lang ventetid. Gjennom BBC har «Game of Thrones»-skuespiller og mangeårig Leeds-fan Nikolaj Coster-Waldau publisert en hyllest til Bielsa.

– Marcelo, jeg vil at du skal høre denne beskjeden: Vi elsker deg – mer enn du aner, sier Coster-Waldau i videoklippet.

Guardiolas forbilde

64 år gamle Bielsa er kanskje ikke blant fotballtrenerne som har vunnet aller mest, men få har påvirket fotballen mer etter 2000 enn mannen som ofte bare kalles «El Loco».

Managere som Pep Guardiola og Mauricio Pochettino har begge fremhevet Bielsa som sin store taktiske inspirasjon.

– For meg er han den beste treneren i verden, sa Guardiola i 2017, ifølge Goal.

Det sa Leeds-spiller Kalvin Phillips seg enig i etter fredagens opprykk.

– Det finnes ingen annen trener jeg heller vil ha enn Marcelo Bielsa akkurat nå, sa Phillips til BBC.

Fakta Marcelo Bielsa Født 21. juli 1955 (64 år gammel) i Rosario, Argentina Hovedtrener for Leeds United Har trent følgende klubber: Newell’s Old Boys, Atlas, América, Velez Sarsfield, RCD Espanyol, det argentinske landslaget, det chilenske landslaget, Athletic Bilbao, Marseille, Lazio, Lille og nå Leeds. Les mer

Pep Guardiola er en av de mest suksessrike managerne dette århundret. Han har ofte beskrevet Bielsa som sin store inspirasjon. Foto: Frank Augstein / TT NYHETSBYRÅN

Bielsa kalles ofte «den gale» grunnet diverse utsagn og fordi han er ekstremt nøye og detaljfiksert. Han hadde for eksempel med seg 51 videokassetter da han møtte til jobbintervju hos Velez Sarsfield i 1997.

I fjor ble en Leeds-speider fersket mens vedkommende «spionerte» på Derbys trening. Det vakte sterke reaksjoner i deler av Fotball-England. Bielsa svarte imidlertid med å holde en smått legendarisk pressekonferanse, der han gjennom 66 minutter nøye gikk gjennom måten han og teamet analyserer motstanderlag – og også hvordan de analyserte Derby.

Nå får han også en liten gate oppkalt etter seg, skriver flere britiske medier. Gaten det er snakk om forbinder shoppingsenteret Trinity Leeds og Commercial Street.

Allerede neste uke vil plaketter med «Marcelo Bielsa Way» være på plass.

– Det er en permanent påminnelse for fansen, og alle besøkende fra hjemlandet Argentina, om lagets utrolige prestasjoner, sentersjef for Trinity Leeds, David Maddison, ifølge Yorkshire Evening Post.

Tøyset med talkshowvert

Nå synes «Game of Thrones»-stjernen Coster-Waldau, som spiller Jamie Lannister i den enormt populære HBO-serien, at Bielsa fortjener en hvil.

– Ta en pause, Marcelo! Du har fått oss opp. Du har skrevet historie med Leeds. I kveld er du udødelig. Ditt navn. Din stil. Dine gjerninger, sier den danske skuespilleren i den humoristiske, men likevel følelsesladde hilsenen.

For det er liten tvil om at Leeds betyr mye også for Coster-Waldau. 49-åringen fra Rudkøping har aldri nølt med å bruke «Game of Thrones»-statusen til å snakke om Leeds.

Nikolaj Coster-Waldau spiller Jamie Lannister, en av de viktigere karakterene i «Game of Thrones». Den megapopulære serien hadde sin siste episode i fjor, etter åtte sesonger med intriger i Westeros. Foto: CAITLIN OCHS / Reuters

Under en opptreden på talkshowet «Jimmy Kimmel Live!» i fjor gikk han fullstendig ut av manus. Skuespilleren sammenlignet Bielsa med «Azor Ahai», en skikkelse som ifølge en profeti skal redde verden i «Game of Thrones»-universet. På spørsmål fra Kimmel om hvordan Coster-Waldau trodde serien ville ende (hadde siste sesong i fjor) svarte skuespilleren slik.

– Det er en greie om en fyr kalt Bielsa. Når alt er tapt, vil han dra nord og på magisk vis forvandle nord til et vakkert paradis, sa Coster-Waldau.

– Alle vil bli så sinte hvis det skjer. Det er som om det slutter med at «det bare var en drøm», sa Kimmel, som åpenbart ikke skjønte at skuespilleren plutselig snakket om en fotballtrener.

– Og så sier alle: «In Bielsa we trust», fortsatte Coster-Waldau, før han deretter fikk alle publikummerne til å taktfast rope «In Bielsa we trust».

Da skjønte Kimmel at noe ikke stemte helt, så Coster-Waldau avslørte at han egentlig snakket om en fotballtrener i det virkelige liv, noe som høstet stor latter.

Og nå kan Leeds-fansen endelig smile og le for Premier League-opprykk.