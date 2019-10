Formel 1-stjernen kastet seg ut i klimadebatten. Det får kolleger til å stemple ham som en hykler.

Lewis Hamilton oppfordrer alle til å bli veganere. Utspillet blir møtt med hoderisting i Formel 1-miljøet.

Tidligere verdensmester i Formel 1, Fernando Alonso (t.h.), reagerer på Lewis Hamiltons (t.v.) uttalelser i sosiale medier. Bildet er fra i november i fjor. Kamran Jebreili, AP / NTB scanpix

De siste årene har Lewis Hamilton vist et stort klimaengasjement, og da særlig i sosiale medier. Siden 2017 har den britiske verdensmesteren i tillegg vært veganer.

Og det mener han alle andre også bør gjøre. Etter Japans Grand Prix for to uker siden la han ut følgende oppfordring til følgerne sine på Instagram:

«Bli veganer. Det er den eneste sjansen vi har til å redde planeten vår».

Ifølge Aftonbladet la Hamilton ut meldingen etter at han først hadde beskrevet verden som «et dystert sted».

Uttalelsene har vakt reaksjoner i hans eget miljø. Kritikken har spesielt vært skarp fra den tidligere Formel 1-mesteren Fernando Alonso, som var stallkamerat med Hamilton da begge kjørte for McLaren i 2007.

– Man kan ikke slenge ut et slikt utspill en dag, for så å gjøre det motsatte dagen etter. Jeg ville aldri gått ut med noe slikt, sier Alonso til den spanske radiostasjonen Cadena Cope.

Lewis Hamilton i sin Mercedes under trening i forkant av helgens VM-runde i Mexico. Carlos Jasso, Reuters / NTB scanpix

– Ikke i posisjon til å snakke om miljø

Selv om Hamilton nå kun spiser plantebasert mat, har 34-åringen vært kjent for å ha en ekstravagant livsstil. Inntil nylig eide han sitt eget privatfly.

– En Formel 1-fører flyr rundt 200 ganger i året, og da kan man ikke si til andre mennesker at «jeg spiser ikke kjøtt». Vi kjenner alle til livsstilen til Lewis, påpeker Alonso, som i fjor avsluttet en innholdsrik Formel 1-karriere.

Heller ikke Kimi Räikkönen, som ble verdensmester i 2007, forstår seg på Hamiltons uttalelser.

– Selvsagt angår klimaet oss alle som lever på denne jorden, men ærlig talt er vel ikke vi i den beste posisjonen til å prate om miljø og klima, sier finnen ifølge det tyske nettstedet Motorsport-Total.

Han viser til at Formel 1-sesongen går over 21 helger spredt over fem kontinenter. En F1-bil kan bruke opptil 110 kilo bensin per løp.

– Hvorfor bruker vi bensin? For å bli nummer én eller to, sier Räikkönen.

Kimi Räikkönen jubler for seier under USAs Grand Prix forrige sesong. Den gang måtte Lewis Hamilton nøye seg med å bli nummer tre. Darron Cummings, AP / NTB scanpix

Tittelgrossist

Lewis Hamilton har fått med seg reaksjonene mot Instagram-meldingene han la ut for to uker siden. Han lar seg ikke prege av kritikken.

– Mange har meninger om hvordan jeg bruker sosiale medier, men til syvende og sist er det min egen plattform. Vi har alle en stemme, og det handler om hvordan vi bruker den, sa Hamilton i forkant av helgens Formel 1-runde i Mexico.

– I mitt liv skal alt være gjenbrukbart, om det så er en deodorant eller en tannbørste. Jeg prøver å endre så mye som mulig i mitt eget liv. En av de største forandringene er at jeg kun flyr når jeg er på jobb. Jeg unngår mange reiser mellom løpene. I stedet velger jeg å være hjemme med familien i Storbritannia, la han til.

Med fire runder igjen ligger Hamilton an til å bli verdensmester for tredje år på rad og ta den femte av de seks siste VM-titlene. Mercedes-stjernen leder med 64 poeng på sin finske stallkamerat Valtteri Bottas.