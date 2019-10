Åpner opp om Ødegaard-kritikken: Mener det som skjedde i etterkant var «absurd»

Ada Hegerberg har vært i en lang konflikt med Norges Fotballforbund. I en ny bok forteller moren Gerd Stolsmo om en tøff tid.

Gerd Stolsmo gratulerer datteren Ada Hegerberg etter Champions League-triumfen i mai. JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

«Fotballmamma» heter Gerd Stolsmos nye bok, fortalt til Marit Bromark. Moren til fotballstjernene Ada Hegerberg og Andrine Hegerberg tar leserne med på innsiden av den kjente fotballfamilien.

Der åpner Stolsmo opp om kritikken fra herrelandslagets Martin Ødegaard mot datteren Ada Hegerberg. Etter et intervju med Josimar, i forkant av kvinnenes VM i sommer, fikk Hegerberg kritikk for timingen av intervjuet.

«Det toppet seg da Martin Ødegaard, norsk herrefotball største talent, gikk i strupen på Ada med en Instagram-post», står det i boken.

– Kanskje du kan finne på noe bedre å gjøre enn å forstyrre landslagets forberedelser til VM, skrev Ødegaard til sine over to millioner følgere.

«Det kan også bemerkes at dersom Martin Ødegaard faktisk ønsket ro rundt landslaget før VM, ville det klokeste trolig vært å sitte stille i båten», heter det i boken.

Like etter kritikken skulle herrelandslaget spille landskamp. På en pressekonferanse ga landslagssjef Lars Lagerbäck støtte til Ødegaard.

«Det var det som skjedde etterpå som for meg fremstår som mest absurd. Like etter Ødegaards utspill gikk herrelandslagets landslagssjef Lars Lagerbäck ut og ga ham hundre prosent støtte. Godt skrevet og klokt sagt, var det visst og hurra for Martin som tør å stå frem», forteller hun.

Fakta Ada Hegerberg Født: 10. juli 1995 Fra: Sunndalsøra, Norge Klubber: Sunndal IL, Kolbotn, Stabæk, Turbine Potsdam, Olympique Lyon. Meritter: Har vunnet Champions League fire ganger og en rekke ligatitler. Har vunnet Ballon d'Or. Har scoret godt over 200 mål i karrieren. Landslaget: 66 kamper og 38 mål.

Grunnen til landslagsnekten

I kapittelet «Nedturen» forteller moren om hvordan de har opplevd konflikten mellom Ada Hegerberg og Norges Fotballforbund.

Etter et skuffende 2017-EM i Nederland, der Norge endte opp med å havne sist i sin gruppe uten å score et eneste mål, valgte Ada Hegerberg å gi seg på landslaget.

«Ada trakk seg ikke fra landslaget ene og alene fordi de spilte et elendig EM i 2017. Hun trakk seg fordi hun ikke orket mer av den kontinuerlige nedprioriteringen av kvinnefotball i NFF, når hun selv prioriterte fotballen høyere enn alt annet. Hun trakk seg fordi hun ikke klarte å forholde seg til den haltende profesjonaliteten i landslagssystemet, når hun forventet ekstrem profesjonalitet av seg selv. Hun trakk seg fordi hun opplevde mangelen på ambisjoner på kvinnefotballens vegne i NFF som et slag i ansiktet når hennes egne ambisjoner var så store. Hun trakk seg fordi hun møtte en forventning om at kvinnelige fotballspillere skulle være takknemlige for det de fikk, når det de fikk, føltes som smuler fra de rikes bord», står det i boken.

Ada Hegerberg holder Champions League-pokalen. Til venstre i bildet står søster Andrine Hegerberg. JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Konflikten

Stolsmo forteller om flere små «bagateller», som til slutt ble et så stort problem at den eneste utveien var å gi seg på landslaget for Ada Hegerberg.

«Mange tror gjerne at en konflikt har utspring og årsak i én stor hendelse, og at hvis man bare får ryddet opp i den, så blir alt bra igjen ... Små ting som hver for seg kan være bagateller, nærmest ubetydelige, kan, når de settes sammen, bli uoverskuelige og til slutt opprettelige problemer», forteller Stolsmo.

Konflikten med NFF har vært mye omtalt i mediene de siste årene. Stolsmo forteller at de ikke hadde sett for seg mediekjøret som kom i kjølvannet.

Like etter at Ada Hegerberg hadde valgt å gi seg på landslaget, ble hun intervjuet av Aftenposten.

– Jeg føler alltid at jeg har vært en dårligere spiller når jeg har dratt hjem fra samling, og slik skal det ikke være, sa hun i intervjuet fra august 2017.

«Fotballmamma» heter boken. Kagge Forlag

Landslagsnekten satt langt inne

«Bagatellene» som Stolsmo sikter til, er blant annet eksempler som at landslaget fikk utdelt for store strømper og kun én T-skjorte over ti dager i EM.

«Som om kvinnelige fotballspillere er mindre verdt enn de mannlige. Som om de ikke fortjener respekt. I andre sammenhenger ville vi antagelig kalt det diskriminering», står det.

Stolsmo er klar på at det satt langt inne for Ada Hegerberg å ta avgjørelsen om å gi seg på landslaget.

«Gikk det an å si nei? Nei, det gikk ikke an. En helt umulig tanke. Si nei til landslaget, til Norge, til flagget på brystet, til mesterskap og samhold og alle sine barndomsdrømmer, til det som en gang var det absolutte målet på at hun hadde klart det? På at hun var i mål? Nei, det gikk ikke».

«Men å fortsette var også umulig», legger hun til.

– Vi ønsker å holde dialogen for å legge til rette for fremtidig landslagsspill på sikt, har elitedirektør i NFF, Lise Klaveness, tidligere sagt til TV 2.

I forkant av sommerens VM-sluttspill svarte generalsekretær i NFF Pål Bjerketvedt på kritikken mot forbundet som Ada Hegerberg kom med i Josimar.

– Vi syns – fortsatt – det er trist at Ada ikke er med på landslaget, og det er leit at hun hadde det hun beskriver som dårlige opplevelser den gang hun var med. Det er samtidig vanskelig å kommentere synspunkter og opplevelser fra 2017 og årene før det, skrev Bjerketvedt.

Ada Hegerberg ble i 2018 den første kvinnen til å vinne Ballon d'Or. Christophe Ena / TT NYHETSBYRÅN

– Heksejakt

Stolsmo var nylig gjest i podkasten «Camel Uten Filter» av Anita Krohn Traaseth, tidligere sjef i Innovasjon Norge. Der åpnet hun opp om den aktuelle boken.

– Det er ikke skrevet for å provosere, men det er skrevet veldig ærlig. Dette er mine betraktninger. Opplevelsen min kan ingen ta fra meg, sa Stolsmo.

I podkasten beskrev også fotballmammaen hvordan hun har opplevd konflikten mellom datteren og NFF.

Ada Hegerberg og mor Gerd Stolsmo under Idrettsgallaen 2017. Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Jeg synes ikke det har vært en koselig greie. Det har vært uunngåelig. Jeg kjenner hele bakgrunnen for valget Ada tok. Jeg har fulgt henne i tykt og tynt. Jeg synes at heksejakten, som jeg nesten vil kalle det, kunne vi godt ha vært foruten, sa Stolsmo og la til:

– Det er flere som har gjort det før henne (takket nei til landslaget), men det har gått veldig under radaren. Det blir liksom ikke brakt opp igjen når Ada trekker seg, sa hun.

I 2008 valgte Røa-spillerne Marie Knutsen, Siri Nordby, Guro Knutsen, Marit Fiane Christensen og Lene Mykjåland å takke nei til videre landslagsspill på grunn av misnøye med trener Bjarne Berntsens ledelse. Året før hadde Lise Klaveness gjort det samme.