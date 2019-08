Aidan Barlow (19) ble overbevist om å reise til Tromsø etter samtaler med både Ole Gunnar Solskjær og Mark Dempsey.

Manchester United-manageren og den tidligere TIL-treneren Dempsey har selsvagt meget god kjennskap til både Barlow og Eliteserien.

– Det er flott mulighet for meg og jeg gleder meg til å komme i gang. Det er noe helt annerledes for meg og jeg er sikker på at jeg kommer til å vokse både som spiller og person, sier 19-åringen, som både kan spille på kant og sentral, offensiv midtbane.

– Det blir en flott utfordring

Barlow fortalte at han har fått vite en del om Eliteserien.

– Jeg vet at det er bra nivå på norsk fotball for jeg har snakket med flere, blant annet Mark Dempsey og så har sjefen min, Ole Gunnar Solskjær, anbefalt dette. Så det blir en flott utfordring for meg og jeg er klar om treneren her ønsker at jeg skal spille allerede til helgen, legger han til.

– Hva sa Ole til deg?

– Ole ga meg råd om stedet og klubben. Mark Dempesey ga meg også råd. Han har jo jobbet her tidligere. Vi snakket om hvordan det ville være å komme hit, sier Barlow til iTromsø.

Fått draktnummer 20

Aidan Barlow har fått drakt nummer 20 i TIL - akkurat det samme som Ole Gunnar Solskjær hadde i Manchester United.

– Har du draktnummer 20 her på grunn av Solskjær?

– Kanskje. Jeg har valgt dette nummeret, det er ikke noe histore bak.

– Selvsagt vet jeg at det er et ikonisk nummer, sier Barlow med et smil.

Svein-Morten Johansen svarer bekreftende på at TIL har fått låne Barlow billig.

– Ja. Dette er en kjempekonfidensiell avtale, men det er klart at vi hadde ikke kunne gjort dette hvis det ikke hadde vært en kjempegod avtale for oss, sier TILs sportssjef.

Audun Braastad / NTB scanpix

– Jeg er en kreativ midtbanespiller

Johansen beskrev 19-åringen som spiller slik:

– Aidan er en teknisk spiller, rask med ballen, som er i stand til å få målpoeng, ut fra det vi har sett, sa sportsdirektør Svein-Morten Johansen under presentasjonen.

Minutter senere ga Barlow ga en beskrivelse av seg selv som spiller.

– Jeg er en kreativ midtbanespiller som er målfarlig, sa Barlow.

19-åringen har spilt med mer kjente Mason Greenwood, Tahith Chong og Angel Gomes. Nå vil han få fart på egen karriere i TIL.

– Jeg vil gjøre meg til en bedre spiller og gå tilbake for å prøve å få en plass på Uniteds førstelag, sier Barlow.

Utelukker ikke flere signeringer

Johansen avsluttet pressekonferansen med å si at de mest sannsynlig er ferdig å hente spillere i dette vinduet, men at det kan dukke opp noe spennende.

– Vi følger med på markedet og ser på hva som finnes av spillere. Det her var en gunstig avtale for oss, og det kan skje framover også. Hvis vi finner en spiller som har den rette inngangen økonomisk og sportslig, sa Johansen.