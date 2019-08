Aidan Barlow (19) ble overbevist om å reise til Tromsø etter samtaler med både Ole Gunnar Solskjær og Mark Dempsey.

Manchester United-manageren og den tidligere TIL-treneren Dempsey har selsvagt meget god kjennskap til både Barlow og Eliteserien.

– Det er flott mulighet for meg og jeg gleder meg til å komme i gang. Det er noe helt annerledes for meg og jeg er sikker på at jeg kommer til å vokse både som spiller og person, sier 19-åringen.

– Jeg vet at det er bra nivå på norsk fotball for jeg har snakket med flere, blant annet Mark Dempsey og så har sjefen min, Ole Gunnar Solskjær, anbefalt dette. Så det blir en flott utfordring for meg og jeg er klar om treneren her ønsker at jeg skal spille allerede til helgen, legger han til.

iTromsø er til stede på pressekonferansen og oppdaterer direkte derfra.