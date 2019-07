Den 27 år gamle spissen fra Follo skal skyte TIL høyere på tabellen.

Lånespissen fra Vålerenga gjennomgikk mandag ettermiddag den obligatoriske testen som gjør at han blir en av «Gutan» ut sesongen. iTromsø fortalte søndag at Azemi blir TIL-spiller, en etterlengtet overgang for klubben som har slitt med spissene i 2019.

Mandag klokken 14.00 landet han på flyplassen der han ble tatt i mot av sportssjef Svein-Morten Johansen. To timer senere bekreftet klubben overgangen.

- Vi har tro på at vi har stryket oss før høstsesongen. Vi hadde en profilinngang på hva vi var ute etter og vi har fått en god og erfaren spiller med mye kraft. Det er også vært litt tynt på trening og vi trenger mer kvalitet der også. Vi vet at han kan score mål og han var veldig god i Bodø/Glimt. Vi har sett på kurven hans og på formen hans fysisk sett og hvor lenge han har holdt seg skadefri, så alt ligger til rette for at han skal score mål i TIL, sier sportssjef Svein-Morten Johansen i en pressemelding.

Azemi er klar på hvorfor han takket ja til TIL.

- Jeg liker utfordringen og ikke minst prosjekt til Simo Valakari som virker veldig spenennde. Fotballen han står for er veldig attraktiv, sier Azemi i pressemeldingen.

Spissen har en fortid i Bodø/Glimt, hvor han scoret 11 mål i 2016.

- Jeg var i Bodø i to år og husker veldig godt de derbyene mot TIL, for det var utrolig bra trøkk og god stemning på tribunen. Jeg er ikke nordfra, så hatfølelsen var nok ikke like sterk, sier Azemi i pressemeldingen.

Siste helgen i september møter TIL Glimt på Aspmyra.

- Det blir veldig spesielt å dra dit i den røde og hvite drakten.

TIL starter høstsesongen mot Mjøndalen på Alfheim søndag og allerede da kan han få sin debut for Gutan.

- Jeg skal gjøre mitt ytterste på trening og sørge for jeg er med i diskusjonen.