Som del av omorganisering får langrennssjef Espen Bjervig (46) utvidet ansvarsområde og blir ansvarlig for hovedtrenerne etter at Vidar Løfshus ga seg som landslagssjef.

Det opplyser Norges Skiforbund i en pressemelding.

– Espen Bjervig skal fortsette å lede norsk langrenn, nå også med direkte ansvar for de tre hovedtrenerne Ole Morten Iversen (kvinner), Eirik Myhr Nossum (menn allround) og Arild Monsen (menn sprint), sier Torbjørn Skogstad, leder av langrennskomiteen i Norges Skiforbund.

– Dette betyr at lederansvaret og arbeidsoppgavene i den tidligere landslagssjefrollen nå blir organisert på en ny måte, fortsetter Skogstad.

Fakta: Dette er Norges Skiforbunds langrennssjef: * Navn: Espen Bjervig. * Alder: 46 år (født 30. juni 1972) * Har vært langrennssjef siden juli 2018. Var før det administrativ leder i Norges Skiforbund. Var sportssjef for ski-VM i Oslo i 2011 og har også vært daglig leder i Bjørn Dæhlie Sport fra 2011 til 2014. * Er utdannet siviløkonom fra BI. * Tidligere norsk landslagsløper. Konkurrerte i verdenscupen i langrenn fra 1995 til 2003. * Tok sølvmedalje på stafetten i VM i 1999 – det eneste internasjonale mesterskap han deltok i. Vant ett verdenscuprenn i estiske Otepää samme år. * Bor på Jessheim. Kommer opprinnelig fra Nøtterøy. * Aktuell: Får utvidet rolle i skiforbundet som innebærer at han overtar oppgaver fra tidligere landslagssjef Vidar Løfshus. Kilder: NTB, FIS, Norges Skiforbund

Intervjuet selv kandidat

Etter at Vidar Løfshus annonserte at han ville gi seg som landslagssjef, var det nettopp langrennssjef Espen Bjervig som fikk ansvaret for å finne arvtageren.

– Jeg har utlyst og søkt etter en landslagssjef i den rollen som Vidar har hatt. Parallelt har det blitt jobbet med en omorganiseringsprosess. Til slutt valgte langrennskomiteen å gå for omorganisering, forklarer Bjervig.

Før påske gjennomførte også Bjervig intervju med en av kandidatene, og planen var å intervjue flere aktuelle kandidater etter høytiden. I mellomtiden fikk han altså selv hovedansvar for å fylle tomrommet etter Løfshus. Bjervig var hele veien klar over at han selv kunne ende opp med en utvidet stilling.

– Sånn er det ofte i livet. At du sitter på informasjon, men ikke beslutningsmyndighetene på det. Det er veldig viktig å understreke at det er ikke jeg som har ansatt meg selv. Jeg har akkurat samme arbeidskontrakt og akkurat samme stilling som jeg hadde for en time siden, sier Bjervig.

Han er også tydelig på at Løfshus’ tidligere arbeidsoppgaver ikke faller på ham alene.

– Det hadde ikke vært mulig. Derfor må vi omorganisere litt. Så vil vi også se på ny ressurs innenfor sportsvitenskap.

For å gi Bjervig nødvendig tid til å følge opp toppidretten, har langrennsledelsen valgt å gjøre rokeringer i organisasjonen:

Pål Rise får ansvar for kompetanseutvikling og administrative funksjoner, mens Ulf Morten Aune skal følge opp para-elite-, junior- og rekruttlandslagene.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Venter ikke på Nossum

Adressa-kommentator Birger Løfaldli mener at ansettelsen av Bjervig var som forventet, men han tror ikke at 46-åringen vil ha jobben lenge.

– Den som er tiltenkt rollen som Løfshus sin etterfølger på sikt, er Eirik Myhr Nossum, men det er litt for tidlig for ham. Det er ønskelig at han fortsetter som trener, men jeg regner med at han rykker opp i landslagssjefsposisjonen om ikke altfor lenge.

Denne endringen tror Løfaldli vil skje innenfor en treårsperiode. Han mener at denne tankegangen i Norges Skiforbund var avgjørende for at en ekstern person ikke ble ansatt i rollen.

At han er blitt ansatt som et ledd i en venteprosess på Nossum kjenner derimot Bjervig seg ikke igjen i.

– Jeg ser man spekulerer i det. Eirik er en kjempekar, men dette er en måte å prøve å tenke nytt og annerledes på. Vi har hatt samme organisasjon i ganske mange år nå.