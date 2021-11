Sogndal-spillerne hadde første trening etter Palssons hjertestans

Sogndal-trener Eirik Bakke og en spiller var i Bergen tirsdag og besøkte Emil Pálsson som fikk hjertestans under mandagens kamp mot Stjørdals-Blink.

NTB

Bakke hadde med seg Marius Lenni Bøe, og de snakket både med Emil Pálsson selv og familiens hans på Haukeland. Onsdag kom han med gode meldinger fra sykehuset da spillerne tilbake på treningsfeltet.

– Det har vært en spesiell tid siden kampen mot Stjørdals-Blink. Det har vært mange tanker som har surret. Både her og i garderoben hvor spillere og trenere har levd i det uvisse, sa Sogndal-treneren i en video lagt ut på Sogndal Fotballs hjemmeside.

– Det var gode nyheter å få da Marius og jeg var i Bergen og snakket med Emil og familien hans. Det var godt for oss å få prate med ham. Emil er ved godt mot og i er bra form etter omstendighetene. Det var godt å se smilet hans igjen. Han er den samme gutten for det var et sjokk for alle, sa Bakke.

– Han er i gode hender og ting ser bra også ut. Nå er det bare å håpe på gode prognoser fremover for Emil. Vi håper at han er snart tilbake på beina igjen og at vi snart får se ham i Sogndal igjen.

Spillerne var lettet over beskjeden fra trener Bakke om Pálssons tilstand. Onsdag startet laget oppkjøringen med fullt fokus på bortemøtet mot KFUM Oslo.

– Det er godt å få spillergruppen i gang igjen. Ønsket fra Emil er at vi skal stå på videre. Det var godt i se konkurranseinstinktet var tilbake på feltet. Nå får vi prøve å finne god energi til kampen lørdag for vi går for tre poeng. Vi må jobbe oss gjennom dagene og ta en dag av gangen. Det var uansett godt å se spillerne tilbake på banen igjen, sa Sogndal-treneren.