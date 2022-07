Lillestrøm slapp med skrekken: – Virkelig heldige

(Seinajoen – Lillestrøm 0–1) Lillestrøm har et strålende utgangspunkt etter den første kvalifiseringskampen i Conference League. De skal likevel prise seg lykkelig over en ineffektiv spiss på motstanderlaget.

LAGSEIER: Lillestrøm vant mot bortekampen mot Seinajoen.

LSK drar hjem fra Finland med et flott utgangspunkt før returoppgjøret.

– Det er en evne i dette laget til å kjempe for hverandre. Det å være et kollektiv, det å skape det Lillestrøm har gjort gjør at man maner ut seiere av denne type vanskelige kamper, sier fotballkommentator i VG, Vegard Aulstad.

Til tross for at Lillestrøm var favoritter så ble det ingen enkel kamp i Finland.

Jake Jervis hadde flere gode muligheter i den første omgangen, og han fikk sin største sjanse i andre omgang, da Vetle Dragsnes felte Diego Rojas i straffefeltet.

Straffen satte engelskmannen i stolpen.

– Her er de virkelig heldig, engelskmannen har ikke stilt inn siktet denne dagen, sa Aulstad.

Dragsnes kunne fort blitt syndebukk, men han endte likevel opp med å bli helt. For bare noen minutter etterpå fikk Lillestrøm corner, og Dragsnes fikk kriget den i mål.

– Det er denne kraften til disse forsvarerne i motstanderens boks. Det handler om å bare kjempe den ballen inn i nettet, sier Aulstad.

Lillestrøm holdt unna og kan med det nyte en fin tur tilbake til Romerike.

– Jeg er litt overrasket over det finske laget. Jeg trodde nivået var litt lavere. Men andre omgangen til Lillestrøm er bra, og jeg tror det er det vi kommer til å få se på Åråsen også, sier tidligere LSK-spiller, nå Sandefjord-spiller, Mats Haakenstad i VG-studio.

Returoppgjøret på Åråsen er torsdag neste uke, klokken 19.00. Den kan du se på VG+.

Vinneren av dette oppgjøret møter vinneren av Royal Antwerp og FC Drita.