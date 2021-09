Andersen om termineringen av Brann-kontrakten: – Det ga mening

Mikkel Andersen (32) terminerte kontrakten sin med Brann ti dager etter det mye omtalte nachspielet på Brann Stadion. Nå uttaler han seg for første gang etter returen til Danmark.

PÅ TRENING: Mikkel Andersen på Brann-trening to dager før han terminerte kontrakten med klubben.

– Det var selvfølgelig ikke det jeg hadde ønsket. Sånn som ting utviklet seg var det det som var det riktige i forhold til de situasjonene som var etterfølgende. Det var veldig voldsomt for min familie, og meg selv, sier Mikkel Andersen til danske Eurosport.

– Det ga mening å avslutte på den måten.

Andersen signerte for Brann 1. august i sommer. Ti dager senere var han blant Brann-spillerne som deltok på skandale-nachspielet på Brann Stadion, som blant annet har ført til at politiet har siktet én mann for voldtekt og én annen for vold. Klubbleder Vibeke Johannesen sa på en pressekonferanse i etterkant av Andersens og Kristoffer Barmens avskjed at dansken ikke er blant de siktede.

Dansken deltok ikke på kamp eller treninger de påfølgende dagene, men var 18. august tilbake på treningsfeltet. Samme dag snakket han om hetsen han hadde opplevd.

– Det er noe av det vanskeligste jeg har opplevd i livet mitt. Jeg ville ikke ønsket det for min verste fiende, sier Andersen til Eurosport om dagene som fulgte nachspielet.

– Det dukket opp folk på døren. Noen har prøvd å få kontakt med oss. Jeg har min kone, datter og sønn her. Det er voldsomt med tanke på inntrykk. Jeg håper jeg kan fokusere på fotball nå, sa Andersen til den norske pressen i etterkant av at hans deltakelse ble kjent.

To dager senere var han ferdig i Brann. Samme dag fikk Kristoffer Barmen sparken.

På overgangsvinduets siste dag i sommer signerte han en toårskontrakt med den danske klubben Viborg FF. Nå sier han at det handler om å komme seg videre for ham og familien.

– At vi er der vi er nå, er vi utrolig glade for. Viborg var selvfølgelig klar over den situasjonen som vi var i, men det er noen mennesker her som kjenner meg som person. De har vist stor tillit til meg som menneske og som fotballspiller. Det er jeg veldig glad for.

