Storscoreren følte han måtte prestere: – Dette var min tredje sjanse

ÅLESUND (VG) Sigurd Haugen (24) har tatt Eliteserien med storm. Med seks mål på elleve kamper for nyopprykkede Aalesund, føler 24-åringen at han endelig har grepet sjansen på det øverste nivået.

MÅLSCORER: Sigurd Haugen har levert svært solid for AaFK de siste 18 månedene. Tidligere i karrieren har det derimot gått tråere

– Dette var på mange måter min tredje sjanse i Eliteserien, sier Haugen til VG.

Etter mislykkede opphold i Odd og Sogndal som unggutt, måtte spissen en tur innom belgisk fotball og Obos-ligaen før han igjen kunne forsøke å sette sitt preg på det øverste nivået i Norge.

Derfor kjente han nok litt ekstra på det før sesongen, etter å ha dunket inn 21 mål på 30 kamper i Obos-ligaen i fjor. Selv takker han lagkameratene for at det endelig «sitter».

– Jeg klarte ikke levere da jeg skulle fylle skoene etter Olivier Occean i Odd da jeg var 19 og 20 år. Sjanse nummer to kom hos «tidendes dårligste» eliteserielag. Nå spiller jeg på et solid lag og nyter godt av det, slår han fast.

Selv om han har overrasket mange, mener haugalendingen at det han leverer for tiden er akkurat det han hadde sett for seg. Nå har han satt seg et hårete mål.

– Jeg har prestert slik jeg forventet før sesongen. Nå håper jeg at jeg kan være med å kjempe om toppscorertittelen, sier Haugen, som ikke har satt seg et konkret antall som mål.

Trener Lars Arne Nilsen er full av lovord om Haugen.

– Han er et uromoment som er vond å møte. Han scoret et nydelig mål i dag og holdt forsvarerne i live hele kampen. Sigurd har gjort en veldig god jobb så langt, sier Nilsen til VG om sin elev.

Selv om hjemmelaget så ut til å cruise mot tre nye poeng mot Vålerenga etter nok en Haugen-scoring søndag kveld, berget Dag-Eilev Fagermos menn uavgjort med to sene scoringer.

Det bar Haugen preg av etter kampen.

– Jeg så ikke helt den komme. Jeg synes vi var bunnsolid i 80 minutter, så faller vi sammen. Jeg vet ikke helt hva som skjer, sier spissen.

Men at nyopprykkede Aalesunds sesongstart med 16 poeng på elleve kamper er solid, er det ingen tvil om. De har overrasket mange, men ikke seg selv, mener Haugen.

– Jeg er ikke så veldig overrasket. Vi signerte gode spillere og har et solid lag. Vi er på godt Eliteserie-nivå, mener Haugen.

På spørsmål om hva som har gjort Aalesund til en tøff nøtt å knekke for de fleste motstandere innledningsvis, er Lars Arne Nilsen klokkerklar:

– Det er sultne og gode fotballspillere som jobber hardt sammen. Vi har satt et konkurransedyktig lag og det er veldig moro. Vi skal bli ennå bedre, lover Nilsen.

– Jeg har gått inn i denne sesongen med forventninger til dette laget om at vi ikke skal krige i bunn. Jeg har hele veien hatt tro på at vi kan være med å yppe høyere opp på tabellen. Nå må vi lære oss å vinne slike kamper som mot Vålerenga, sier etablerte Kristoffer Barmen til VG.

