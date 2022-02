VM kan ryke: – Kroppen har strittet imot

Sverre Lunde Pedersen (29) er usikker på om kroppen hans vil tåle skøytelandslagets «amerikanske uttaksløp» kommende søndag. Han er innforstått med at allround-VM på Hamar om en uke kan ryke.

HISTORISK: Sverre Lunde Pedersen (i midten) ble historisk da han sammen med Hallgeir Engebråten (t.v.) og Peder Kongshaug forsvarte sitt OL-gull på lagtempo fra 2018 i Beijing (bildet) for halvannen uke siden.

– Selvfølgelig vil det være en skuffelse. Men jeg er forberedt på at det kan skje. Kroppen min er ikke slik den har vært, og jeg tror skuffelsen fort vil bli lagt bort hvis det ikke skulle gå, sier Sverre Lunde Pedersen.

– Da blir jeg hjemme hos familien og følger Svein (snart to år) til barnehagen, tilføyer han.

Søndag skal Sverre Lunde Pedersen gå 1500 meter og 5000 meter i Stavanger.

Løpene gjelder som norsk kvalifisering til allround- og sprint-VM i Vikingskipet 3. til 6. mars. Norge har tre plasser på herresiden i allround. Hallgeir Engebråten, som vant OL-bronse på 5000 meter i Beijing, har fått en av dem. De to åpne skal Sverre Lunde Pedersen, Peder Kongshaug, Sander Eitrem og Kristian Ulekleiv kjempe om i et såkalt amerikansk uttak.

– Ja, det blir «amerikansk uttak» om de to siste. De to beste får plassene. Det vil bli avgjort etter poengsum, som i allround. Jeg tror det vil bli veldig tett, sier påtroppende sportssjef Petter Andersen.

Fakta Norges løpere sprint- og allround-VM Hamar 3.–6. mars Sprint Herrer: Håvard Lorentzen, Henrik Rukke, Bjørn Magnussen. Reserve: Pål Kristensen Sprint kvinner: Martine Ripsrud og Julie Samsonsen Team sprint kvinner: Martine Ripsrud, Julie Samsonsen og en plass etter sportslig vurdering Allround kvinner: Ragne Wiklund og Sofie Karoline Haugen. Reserve: Marit F. Bøhm Allround herrer: Hallgeir Engebråten og to til etter uttaksstevne 1500 meter og 5000 meter i Stavanger søndag 27. februar Les mer

I Pyeongchang i 2018 gikk Sverre Lunde Pedersen i spissen for Håvard Bøkko og Simen Spieler Nilsen da trioen vant Norges første OL-gull i lagøvelsen på skøyter. For halvannen uke siden ble han – som eneste gjenværende fra 2018-laget – historisk da han, Peder Kongshaug (20) og Hallgeir Engebråten (22) slo Russlands olympiske komité (ROC) i lagtempofinalen i Beijing.

Sverre Lunde Pedersen er den eneste som har vunnet to OL-gull på rad i lagtempo.

Men det har hatt sin pris, fysisk og mentalt. For ni måneder siden var han utsatt for en sykkelulykke som nær hadde kostet ham livet. Etter å ha kommet hjem til sønnen Svein og Ingunn Trædal-Lunde for en drøy uke siden, har han vært «ganske sliten og utladet».

– Jeg har følt på hvor mye det har kostet. OL har vært et absolutt hovedmål. Men denne gangen var det en større utladning enn jeg har opplevd før. Det har med grunnlaget mitt å gjøre. Jeg er ikke så robust, sier Sverre Lunde Pedersen.

Beijing-OL var hans fjerde siden debuten i Vancouver for 12 år siden.

– Men jeg klager ikke. Det er en helt OK utladning å vinne OL-gull. Helt vanvittig, egentlig, understreker han.

Han forteller at han de første etter OL-dagene i Bergen forrige uke måtte avbryte treningsøkter.

– Ved anstrengelse har kroppen strittet imot. Det har gått skralt på trening. Det er blitt mye hvile, sier han.

For to år siden – noen dager før pandemien stengte Norge – tok han sølvmedaljen bak Nederlands Patrick Roest i allround-VM på Hamar, vel å merke etter en skadeplaget periode som følge av en sykkelulykke i Inzell høsten 2019.

Han håper på en «boost» til helgen. Det blir imidlertid første gang han på veldig lenge må gå to løp samme dag. Han tror i likhet med sportssjef Petter Andersen at Sander Eitrem (20) ligger godt an til å ta en VM-plass. Unggutten var Norges beste på 5000 meter før jul, men ble ikke tatt ut til OL.

Peder Kongshaug – Skøyte-Norges nye gullgutt – var 15/100 fra å ta bronsemedaljen i OL, før han ledet lagtempolaget til gull. Kristian Ulekleiv (25) vant sitt semifinaleheat på fellesstarten, men var uheldig i finalen (feilskjær) og endte på 14. plass. På 1500 meter fikk han 16. plass.