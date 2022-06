Nadal om Ruud til VG: – Han er en flott fyr

PARIS/OSLO (VG) Etter en dramatisk semifinale sa Rafael Nadal (36 år i dag) til VG at han ikke er overrasket over at Casper Ruud (23) kjemper om en finaleplass.

– Jeg har stor respekt for ham. Først og fremst som venn. Han har en bra personlighet, er en flott fyr og har en fin familie. Ærlig sagt, så er de fantastiske. Han har gjort noen utrolige ting de siste årene, sier Nadal til VG.

36-åringen er allerede klar for finalen i French Open etter at Alexander Zverev måtte trekke seg fra semifinalen etter et stygt overtråkk på tampen av det andre settet.

VG stilte Nadal et spørsmål om hva han tenker om å møte Ruud i en eventuell finale på pressekonferansen etter kampen mot tyskeren. Så spør Nadal seg selv: Er han nummer syv eller åtte i verden? Før han konkluderer.

– Han er nummer åtte i verden, rankingen taler for seg. Han er i semifinalen i French Open og kjemper om en finaleplass, det er ingen overraskelse, sier Nadal til VG.

Casper Ruud og Marin Cilic spiller nå om den andre finaleplassen. Kampen pågår fortsatt. Ruud tapte det første settet med sifrene 3–6, men slo tilbake og vant 6–4 i det andre.

Det var rundt 60 journalister på pressekonferansen til Nadal. Spanjolen kom med enda flere lovord om nordmannen.

– Han er veldig balansert, avslappet og ydmyk. Han er alltid positiv til å lære. Jeg tror akademiet har klart å hjelpe ham litt. Jeg liker å se at gode personer oppnår store ting. Jeg er glad på Caspers vegne, faren og moren hans. Jeg kjenner dem veldig godt. Det er en veldig sunn familie. Flotte folk, svarer Nadal på NRKs spørsmål.

Nordmannen ble en del av Rafa Nadal Academy i 2018. På Mallorca har Ruud derfor fått trent mye sammen med sitt store forbilde, men duoen har faktisk aldri møttes i en tellende kamp på ATP-touren.

Derfor kan søndagens finale bli ekstra spesiell.

– For meg er det ikke noen stor overraskelse (at Ruud er i semifinalen). For Casper handler det alltid om å vinne uansett hvilken bane han spiller på, sier Nadal.

Den spanske superveteranen vil søndag kjempe om sin 14. tittel i French Open. Han står med totalt 21 Grand Slam-titler. Det er flere enn noen annen spiller.

Nadal skulle imidlertid gjerne sett at avansementet kom på en annen måte.

En gråtkvalt Zverev ble fraktet av banen i rullestol. Etter et opphold kom han tilbake på krykker og takket Nadal for kampen.

– Det er vanskelig å snakke etter det som skjedde. Alt jeg kan si er at jeg håper det ikke er alvorlig. Forhåpentlig er ikke noe brukket, sier Nadal.

– Det er vondt å se en kollega ha det vondt, uavhengig av drømmen min om å nå finalen. Jeg ville ikke at det skulle skje sånn. Hvis du er menneskelig, føler du med ham, fortsetter spanjolen.