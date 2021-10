Får knapt bruke ny bane til 12 millioner – Skeid raser mot kommunen

NORDRE ÅSEN (VG) Nok en gang er Maren Thorsø (27) og lagvenninnene på Skeid kastet ut av sin egen hjemmebane. Den er ny, har kostet Oslo kommune 12 millioner kroner – og blir omtalt som en skandale.

– Vi har ikke fått spilt her så mye, i hvert fall ikke damelaget. Det er utrolig kjedelig, beskriver Skeid-spiller Maren Thorsø.

Det er nå full krangel mellom Skeid og Oslo kommune om banen på Nordre Åsen. Kunstgressbanen var splitter ny i 2019.

– Vi har fått en nybygd fotballbane som i tredje sesongen fortsatt ikke er godkjent på grunn av feil, sier Skeid-leder Daniel Holmeide Strand.

Han nøler ikke med å kalle det en «skandale som ikke kunne utviklet seg i en annen by enn Oslo».

– Jeg frykter Oslo kommune mer enn Egersund, sier han, med henvisning til thrillerduellen om opprykk til Obosligaen.

Skeid har tre poengs forsprang til Egersund, med fire kamper igjen, men denne uken er alle Skeid-lag kastet ut fra sin egen hjemmebane mens arbeid for å fikse banen pågår.

– For n’te gang stenger Bymiljøetaten banen for ytterligere utbedringsforsøk, og det har de gjort i to år uten tegn til bedring. Banen er ødelagt under legging, så det eneste som nytter er nytt kunstgress, mener Skeid-lederen.

Klubbens rundt 1000 fotballspillere, mange barn og unge, har blitt rammet av det som beskrives som et tre år langt mareritt.

Siden 2019 har Maren Thorsø bare spilt tre kamper på Nordre Åsen.

– Vi hadde gledet oss til å endelig kunne spille her i år, men så stenges banen og man må spille andre steder, sier hun.

Oslo kommune, som eier banen, opplyser til VG at det er brukt 11,9 millioner på prosjektet siden 2019. Banen har strøket tre ganger på «felttest» som skal innfri FIFA-krav, men Oslo-klubben har fått dispensasjon til å bruke den.

– Når man først bruker så store beløp for å lage en god arena som byen trenger er det en skandale at kunstgresset, det aller viktigste på en bane, er så dårlig, sier Holmeide Strand.

IKKE FORNØYD: Daniel Holmeide Strand sjekker skjøten på kunstgresset. Maren Thorsø i bakgrunnen.

Mens VG besøker anlegget pågår lappearbeid for å få banen i orden. Skeid-lederen mener det har vært dårlig prosjektledelse fra Oslo kommune.

– Bymiljøetaten er ikke enig med Skeid i dette. På Nordre Åsen gjennomfører vi opprettingsarbeider for å ferdigstille en bane i god kvalitet, svarer seksjonsleder Trine Kvåle Hervik ved Bymiljøetaten.

Hun mener kunstgresset lar seg reparere og påpeker at dette er vurdert sammen med kunstgressleverandør og testinstitutt.

– Reparasjonsarbeidene gjøres nå på reklamasjon og faktureres derfor ikke Oslo kommune.

– Hvorfor har dere så langt ikke lykkes med å bygge en fotballbane på Nordre Åsen?

– Våren 2020 oppdaget man at avrettingslaget under kunstgresset ikke hadde god nok jevnhet. Det førte til at vi måtte ta av kunstgresset for å gjøre en ny avretting av banen. Kunstgresset ble tatt opp i august 2020 og lagt tilbake etter avretting i september 2020. Etter at kunstgresset ble lagt tilbake ble det påvist visuelle mangler og skjøter som Bymiljøetaten reklamerte på mot leverandør av kunstgresset.

