Maren Lundby utelukker ikke hopping i verdenscupen denne vinteren

Maren Lundby (27) forteller at hun egentlig har lagt fra seg muligheten til å hoppe i verdenscupen den kommende sesongen, men vil ikke si fra seg muligheten helt enda.

SISTE KVELD: Maren Lundby trakk seg fra «Skal vi danse» lørdag.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Skihopperen trakk seg fra «Skal vi danse» under lørdagens program etter en overbelastning i føttene. Hun forteller at hun skal bruke krykker i en til to uker for å avlaste skaden, før hun gradvis skal tilbake til full aktivitet.

– Det kommer ikke til å prege meg i veldig lang tid, sier Maren Lundby om skaden til VG.

Nå kan hun igjen rette fokuset mot skihoppingen, og selv om det er kjedelig å måtte trekke seg sier hun at det blir fint å komme tilbake til den normale hverdagen etter «et lite avbrekk».

Forrige helg danset hun det som viste seg å bli hennes siste i «Skal vi danse»:

For halvannen uke siden fortalte hun åpenhjertig i et NRK-intervju at hun sliter med vekten og kommer til å stå over OL til vinteren, siden hun ikke er villig til å slanke seg på en uforsvarlig måte.

Hun har heller ingen planer om å hoppe i verdenscupen den kommende vinteren.

– Jeg har i utgangspunktet sagt fra meg det og, men skal selvfølgelig ikke utelukke det, sier Lundby.

– Gjør exiten fra «Skal vi danse» at mulighetene for å delta i verdenscupen har endret seg, eller hvordan slår det inn?

– Nei, det står nok ganske likt. Det er lite sannsynlig at det skjer, men man kan ikke utelukke noen ting enda.

VERDENSCUPKULA: Maren Lundby jubler etter å ha blitt overrakt krystallkula som bevis på at hun vant verdenscupen sammenlagt i 2019/20-sesongen.

Med 30 enkeltseiere i verdenscupen, er Lundby den kvinnen som har vunnet nest flest gjennom historien. I tre av de fire siste sesongene har hun også vunnet verdenscupen sammenlagt.

Verdenscupsesongen for kvinner starter i russiske Nizjnij Tagil 25. november. Derfra går det slag i slag i fire måneder, før sesongen avsluttes i slutten av mars.

– Hvilket tidspunkt kommer du til å utelukke verdenscupen denne vinteren, dersom det ikke går den veien du håper fremover?

– Det blir vanskelig å spekulere i. Jeg har egentlig lagt det fra meg, men vil ikke si at jeg har gitt det opp før det står svart på hvitt. Det er innstillingen til å gi opp som jeg ikke har. Det handler mer om å holde døren oppe, og ikke lukke den før det er helt sikkert, sier Lundby.