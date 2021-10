VG: Buskerud Skikrets krever ekstraordinært skiting

Misnøyen med ledelsen i Norges Skiforbund vokser: Buskerud Skikrets krever nå at det avholdes ekstraordinært forbundsting.

KAN RYKE: Skipresident Erik Røste er i hardt vær.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det får VG opplyst fra sentralt plasserte kilder onsdag ettermiddag.

Nyheten kommer etter uker med offentlig krangel mellom hoppsjef Clas Brede Bråthen og ledelsen i Norges Skiforbund.

Skiforbundet vil kvitte seg med Bråthen etter 17 år i jobben som sportssjef for hopplandslaget. Bråthen har svart med å saksøke arbeidsgiveren sin.

Senere onsdag kveld skal Akershus Skikrets, som også har uttrykt misnøye tidligere, stemme over hvorvidt de vil følge Buskerud og kreve et ekstraordinært forbundsting.

Erik Røste ble valgt til skipresident i 2012. Dersom Buskerud – og kanskje Akershus – får aksept for et ekstraordinært forbudsting, så kan styret til Røste være i spill.

«Uavhengig av utfallet av pågående personalkonflikt har ikke Buskerud Skikrets tillit til at sittende skistyre vil være i stand til å gjenopprette nødvendig tillit og omdømme overfor sponsorer, frivillige, aktive og alle andre som er opptatt av skisporten. Buskerud Skikrets varsler med dette at vi har til hensikt å bidra til umiddelbare endringer i den politiske organisasjonen. Det innebærer ekstraordinært skiting i Norges Skiforbund», heter det i et brev som Buskerud Skikrets sendte til sentralleddet i forbundet onsdag ettermiddag, og som Adressa har fått en kopi av.

For at det skal avholdes ekstraordinært ski-ting, så må minst 25 prosent av de stemmeberettigede på forrige forbundsting be om dette skriftlig.

Norges Skiforbund består av 16 kretser.

Buskerud skikrets, som har base i Drammen, består av 93 klubber og huser omtrent 9500 medlemmer.

Denne saken oppdateres.