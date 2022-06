Solbakkens beskjed til svenskene: – Slutt med unnskyldningene!

ULLEVAAL STADION (VG) Sverige har store skadeproblemer på stopperplass, men Norges landslagssjef mener at det blir hausset for mye opp.

KLAR BESKJED: Ståle Solbakken, her fra en pressekonferanse tidligere denne uken.

– Jeg tenker at dere ynker dere fælt over det, åpnet Solbakken på spørsmål fra de svenske journalistene.

Deretter ramset Ståle Solbakken opp førsteelleveren til svenskene, hvor han mener at Sverige har sine beste spillere tilgjengelig på alle posisjoner bortsett fra på stopperplass.

– Dere har trøbbel på én posisjon. Dere har også to glimrende trenere, det er kort reise og stor rutine, veldig mange mesterskap. Slutt med unnskyldningene, så spiller vi fotball, og så ser vi hvem som er best.

Torsdag forsvant Joakim Nilsson ut med skade i kampen mot Sverige. Fra før av har midtstopperne Alexander Milosevic, Victor Lindelöf, Filip Helander og Carl Starfelt måttet kaste inn håndkleet én etter én.

Nå er det trolig blant Edvin Kurtulus, Hjalmar Ekdal og Sotirios Papagiannopoulos vi finner Sveriges stoppere på søndag:

De svenske journalistene spurte også på om rivaliseringen var viktigere for det norske enn det svenske laget.

– Jeg tror den er viktig for begge deler. Det er kanskje enkelt å si når man taper at det ikke er så viktig, men jeg tror det er viktig for begge. For oss som ikke har vært i mesterskap på mange år, så svir det. Sverige har vært der og vi har vært en lillebror, sier landslagskaptein Martin Ødegaard.

Han legger imidlertid ikke skjul på at det er viktig for Norge å komme til mesterskap for første gang siden 2000.

– Det har vært vondt for oss i mange år. Det er viktig for oss å endre på det, ikke bare overfor for Sverige, men for oss og hele verden. Vi vil vise at vi har et bra lag. Vi skal til mesterskap, så alle kamper betyr mye for oss, sier Ødegaard.

Etter 2–1-seieren på Friends Arena er lagkamerat Stefan Strandberg klar på at Norge har nærmet seg «storebror» i øst.

– Basert på sist kamp så er vi hakket bedre nå, men vi må vise det over lengre tid før vi han begynne å skryte, sier stopperen:

– Sverige har prestert mye bedre enn oss i lang, lang tid, det er ikke noe å legge skjul på. De har vært flere steg foran oss. Jeg vet ikke om Sverige har tapt seg, men vi har i hvert fall nærmet oss.

I det forrige møtet var det høy tenning, blant annet med den offentlig kjente ordvekslingen mellom Erling Braut Haaland og Sverige-stopper Alexander Milosevic, men Ødegaard tror ikke det kommer til å bety noe særlig for Norges inngang til kampen.

– Vi trenger ingen spesiell motivasjon. Vi spiller hjemme mot Sverige foran et fullsatt Ullevaal, så det kommer veldig gratis, sier han.

Svenskene er selvsagt på jakt etter revansj.

– Jeg tror det blir en åpen kamp som kan bikke begge veier. Alle de offensive spillerne deres fikk vel hvile, så vi vet at vi må være ekstremt gode defensivt for å holde de unna. Men om de får revansj, det tviler jeg på at de gjør, sier Strandberg.

– Vi håper selvfølgelig å slå de igjen, sier Ødegaard.

Strandberg ble også spurt om at Sveriges keeper Robin Olsen uttalte at «det kommer til å smelle» på Ullevaal stadion på søndag.

– Robin Olsen var vel mer ute på banen enn han var i mål så... Det kommer til å smelle, sånn skal det være mellom Norge og Sverige, så det er bare noe vi ser frem til.