Messi-exitens dominoeffekt: Kan åpne døren for Real Madrid

Lionel Messi skal, for første gang i sin profesjonelle karriere, spille for en annen klubb en Barcelona. Ifølge Joan Laporta, Barcelonas president, har den argentinske magikeren andre tilbud – og et av dem kan gjøre vondt verre for Barca-fansen.

Da VG snakket med Petter Veland torsdag, i timene før lynet slo ned fra klar himmel og det ble kjent at Lionel Messi ikke fortsetter i Barcelona, spekulerte La Liga-eksperten om CVC Capital Partners investering i La Liga kunne skape en dominoeffekt på overgangsmarkedet.

Klubbene i Spania, hvis alt går som CVC håper, får en pengeinjeksjon, der 15 prosent av summen kan gå til spillerkontrakter og overgangsmidler. Temaet for artikkelen skulle være om dette – en mulig styrket spansk fotballøkonomi – kunne føre til en aldri så liten kjøpebølge som skylte over det europeiske kontinent.

Siden den praten fant sted har mye skjedd. Lionel Messi er offisielt ferdig i Barcelona. På en pressekonferanse fredag, der klubbpresident Joan Laporta skulle forklare nærmere hvorfor, fortalte han selv om Messi ville bli i Barca, har han andre tilbud.

Realistisk sett er det bare noen få klubber som har økonomien til å hente Lionel Messi.

Én av dem er Paris Saint-Germain, som har fulgt med på Messis situasjon helt siden han i fjor sommer tok mange på sengen ved å annonsere at han ønsket å forlate Barcelona.

– La det være igjen én prosent sjanse for at La Liga ser at «shit, dette taper vi på», så endrer de regelverket og det løser seg. De andre 99 prosent fordeles på City, PSG og kanskje Chelsea. Jeg ser ingen andre muligheter per nå, sa Petter Veland på VGTVs sending om Messi-exiten tidligere fredag.

MULIG GJENFORENING: Lionel Messi og Neymar var to viktige deler i berømte «MSN». Nå kan det bli M & N i Paris. Foto: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ifølge franske medier skal PSG tidligere i sommer ha forberedt et tilbud til Lionel Messi i tilfelle han ikke skulle fortsette i Barcelona. Torsdag kveld ble det et faktum – og ikke lenge etter kom rapportene om at PSG allerede hadde vært i kontakt med Messis representanter. Ifølge RMC fredag ettermiddag kommer partene fort til enighet så lenge Messi er innstilt på å dra til Frankrike.

Også overgangsjournalisten Fabrizio Romano melder om kontakt mellom Messi og den franske storklubben.

– De fleste veier fører egentlig til PSG ifølge informasjonsflyten akkurat nå, sier Veland.

Og dersom Barcelona-legenden Messi skulle ta med seg familien til den franske hovedstaden, kan det bane vei for at katalanernes erkerival, Real Madrid, får stjerneangriperen de ligger langflate etter.

Florentino Pérez har nemlig ikke lagt skjul på at han ønsker Kylian Mbappé som klubbens nye «Galactico».

– Vi må nesten inn i Championship Manager-editor for å finne en situasjon der PSG kan lønne Neymar, Mbappé og Messi. Vi snakker nesten science fiction, sier Veland.

Og med det i bakhodet er det ikke utenkelig at PSG blir hakket mer tilbøyelige til å gi slipp på Mbappé for en god slant med penger.

– Den eneste måten denne situasjonen kan bli verre for en Barcelona-supporter nå er om Messi til PSG trigger Mbappé til Madrid, og Barcelona sitter igjen uten muligheten til å være det tredje laget i den dominoeffekten, fordi de ikke har noe handlingsrom, sier Veland.

– Det kan hende det blir en dominoeffekt, men den store katalysatoren for det, er at Real Madrid sprenger banken for Mbappé.

– Alt Real Madrid gjør denne sommeren er å samle inn penger for å kunne hente Kylian Mbappé, har Veland tidligere uttalt til VG.

