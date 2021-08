Nytt poengtap for Vålerenga: Fjerde på rad uten seier

(Tromsø – Vålerenga 1–1) Vålerengas håp om medalje fikk et nytt skudd for baugen etter at de måtte nøye seg med uavgjort borte mot Tromsø.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Vålerenga fikk en luke opp i medaljekampen etter at det kun ble to poeng på de tre siste kampene før det ble en liten Eliteserie-pause for hovedstadslaget.

I deres første eliteseriekamp på fire uker, ble det et nytt poengtap borte mot Tromsø.

Spurt om han var fornøyd med resultatet, sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo følgende til Discovery+.

– I utgangspunktet ikke, men som kampen har vært, er det greit. Vi har sluppet inn syv mål på de siste to bortekampene mot Gent og Haugesund. Defensivt er i vi i hvert fall bedre, selv om baklengsmålet ikke skal komme. Offensivt bærer det litt preg av at det er mye nytt. Vi trenger treningsfeltet nå og ukene mellom hver kamp for å få ut potensialet som er i laget, sier Fagermo.

Vålerenga har i løpet av sommeren solgt spillere som Aron Dønnum, Kristoffer Klaesson og Sam Adekugbe.

KAMPENS FØRSTE: Ebiye Moses (venstre) scoret Tromsøs mål.

Tromsø var det beste laget gjennom store deler av kampen, og tok helt fortjent ledelsen med Ebiye Moses etter 65 minutter. Spissen ble lekkert spilt gjennom av Ruben Yttergård Jenssen og var sikker alene med keeper Kjetil Haug.

Henrik Bjørdal, som i den første omgangen slo den ene tunnelen etter den andre, utlignet for Vålerenga et kvarter før slutt med en utsøkt lobb.

Tromsø står med det fremdeles uten seier på hjemmebane i Eliteserien denne sesongen.

– Det var det vi fikk, og da var det vel det vi gjorde oss fortjent til. Jeg synes vi gjør mye bra i første omgang. I andre omgang er vi veldig upresise med ball og gir ballen bort for lett. Vi er ikke helt fornøyd med den andre omgangen, men ett poeng var det vi fikk, så vi får ta med oss det, sier Tromsø-trener Gaute Helstrup til Discovery+.

UTLIGNET: Henrik Bjørdal utlignet for Vålerenga et kvarter før slutt.

Les også Hareides Rosenborg-forvandling: Har blitt en seiersmaskin

Mens Vålerenga trengte en seier for å holde følge i medaljekampen, kunne Tromsø skaffe en luke ned til nedrykksplassene med seier hjemme mot hovedstadslaget.

Tromsø vant forrige uke en svært viktig bortekamp mot Mjøndalen, og valgte å starte med de samme elleve i søndagens kamp.

Det var en oppskrift som så ut til å fungere for Tromsø, som var klart nærmest en scoring i den første omgangen. Aller nærmest kom August Mikkelsen, som måtte se at stolpen hindret en scoring etter en drøy halvtime.

Omgangen ble ellers preget av en hodesmell mellom Henrik Bjørdal og Lasse Nilsen. Begge spillerne måtte sy et par sting, men ble etter flere minutter sendt ut på banen igjen.

DOBBEL BANDASJE: Henrik Bjørdal (i blått) og Lasse Nilsen (i hvitt og rødt) måtte sy et par sting etter hodesmellen.

Tromsø fikk også den første store sjansen i den andre omgangen. Eric Kitolano ble spilt fri foran mål, men under press fikk han ikke styrt avslutningen på mål.

Det gjorde Ebiye Moses da han kom alene med Kjetil Haug etter 65 minutter. Spissen sendte Tromsø i ledelsen, men det tok kun ti minutter før Henrik Bjørdal utlignet for Vålerenga.

Like før kom Vidar Örn Kjartansson inn til sin første eliteseriekamp siden 30. mai, men spissen klarte ikke å komme seg til en mulighet i comebacket etter skade.

Publisert Publisert: 15. august 2021 19:53 Oppdatert: 15. august 2021 20:51