Anken førte ikke frem: Derfor ryker gullene i Tokyo

BERGEN/TOKYO (VG) Tenk deg at du håver inn det ene gullet etter det andre.

PARALYMPICS-KLAR: Sarah Louise Rung får langt tøffere konkurranse enn i tidligere Paralympics, der hun har håvet inn medaljer. Tirsdag 24. august starter Paralympics.

Du er fast gjest på Idrettsgallaen og vinner stadig nye glasskuler der.

Men med et pennestrøk blir plutselig mulighetene dine til å hente nye trofeer atskillig mindre – fordi ekspertene mener du ikke er like bevegelsesnedsatt som før. Norges anke fører ikke frem.

Hva gjør du da?

Sarah Louise Rung (31) har opplevd akkurat dette. Og hva gjorde hun?

Fortsatte den harde og profesjonelle treningen. Og håpet lever om å ta en medalje i Paralympics i Tokyo de neste ukene, med oppstart førstkommende tirsdag.

Vi må forklare for de uinnvidde hva dette egentlig handler om. Og vi henter hjelp hos landslagstreneren for para-svømmerne, Morten Eklund. Vi må bruke noen linjer på å forklare dette. Aller først: IPC er den internasjonale paralympiske komité, altså Paralympics’ svar på IOC:

– IPC har over flere år forsøkt å utvikle et klassifiseringssystem som er mer rettferdig enn det som ble benyttet frem til 2018, inkludert Paralympics i Rio. Et nytt system ble innført i løpet av 2018, og alle svømmere i hele verden måtte deretter inn til ny klassifisering. Det nye systemet har slått ut på flere måter; noen har blitt værende i sin klasse, noen har gått opp en klasse, noen har gått ned en klasse – og atter andre har mistet sin klasse da de ikke innfridde minstekravet for å bli klassifisert, forklarer Eklund.

– For Sarahs vedkommende betød det at hun gikk opp en klasse.

– Hvordan kunne dette skje?

– Kort forklart så består klassifiseringen av tre deler. En del er selve diagnosen utøveren har dokumenter på, som røntgenbilder, legeerklæringer, medisinsk beskrivelse og så videre. En annen del foregår på en fysiobenk hvor en måler leddutslag, styrke, bevegelighet, balanse, koordinasjon og andre fysiske forutsetninger. Til sist er det en test i vann hvor utøverens forutsetninger for å gjennomføre de tekniske elementene, som flytepunkt, oppdriftspunkt, gjennomføring av de ulike idrettene, start, vending og så videre.

Sier altså landslagstrener Eklund og fortsetter:

– Alle de ulike vurderingene og elementene gir en poengscore og den totale poengscoren avgjør hvilken klasse utøveren havner i. Det som er den store forskjellen fra tidligere, er at vanntesten vektes mye høyere enn tidligere, og vil uansett trumfe testen på benk. Sarah er flyttet opp en klasse, fordi hun scorer så høyt på vanntesten.

Kort fortalt mener altså ekspertene at Sarah Louise Rung er mindre bevegelsesnedsatt enn tidligere.

– Norge har anket utfallet. Men nå er det vedtatt og endelig. Og ikke noe vi kan få gjort noe med, sier hun selv. Og vil heller snakke om noe annet.

– Målet er alltid å svømme fortere, sier hun.

– Jeg møter mye sterkere konkurranse nå og har fått noen konkurrenter som har noen forutsetninger som jeg ikke har, som at de kan stupe i starten eller sparke i veggen når vi vender. Det er noen forutsetninger som jeg ikke har.

Sarah Louise Rung tar aldri ordet «urettferdig» i sin munn, men svarer slik når vi spør om hun er blitt straffet fordi hun har trent så godt gjennom mange år:

– Styrken som jeg viser i bassenget, kommer fra mange år med trening. Det er alle disse årene med trening som har gjort at jeg har en god posisjon i vannet og har opparbeidet mer styrke i svømmingen.

TØFF TRENING: Sarah Louise Rung i vannet i ADO i Bergen en julidag.

Både i London i 2012 og i Rio i 2016 var hun medaljegrossist. To ganger to gull. Til sammen på to Paralympics tok hun ni medaljer.

Og Sarah Louise Rung har vist at hun faktisk kan hevde seg også i den nye og tøffere klassen. I EM i mai tok hun medalje på 100 meter bryst.

– Jeg har klart å holde et internasjonalt nivå også i en ny klasse, fastslår rogalendingen, som for ett år siden gjorde bergenser av seg.

– Jeg trener sammen med seks andre landslagssvømmere i Alexander Dale Oen-anlegget. Jeg svømmer fortsatt for Stavanger Svømmeklubb, men er nå under trener Kay-Arild Paulsen i Bergen.

– Hvordan har du kommet deg gjennom problemene?

– Jeg har tatt utfordringen og bruker den til motivasjon i treningen. Det er motiverende å vite at jeg fortsatt har en sjanse om en medalje i et tøffere selskap enn tidligere.

TRENINGSELDORADO: I det nye ADO Arena i Bergen trener Sarah Louise Rung under Kay-Arild Paulsen.

Landslagstrener Morten Eklund sier dette om måten Rung har taklet den helt nye utfordringen på:

– Sarah har håndtert situasjonen utrolig bra. Norges Svømmeforbund har, sammen med Olympiatoppen og NIF, benyttet de anke- og protestmulighetene som er mulige. Fra hun fikk ny klasse i juni 2018 til prosessen ble avsluttet endelig høsten 2019 gikk det halvannet år. I denne perioden forholdt Sarah seg til ny klasse og endret fokus på konkurranseøvelser.

– Hun trente egentlig i halvannet år i det uvisse og presterte til og med å sette ny personlig rekord på sin spesialdistanse 100 meter bryst i Berlin i juni 2019. Det fremstår for meg som en meget sterk prestasjon med tanke på all usikkerheten hun måtte forholde seg til.