Dyrekjøpt seier for Bodø/Glimt – Solbakken sendt til sykehus

(Bodø/Glimt – Sarpsborg 08 4–1) Nordlendingene rykker opp på en tredjeplass etter seieren mot Sarpsborg 08. Samtidig ble Glimt-trener Kjetil Knutsens skadeliste enda lengre.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Både Ola Solbakken og Japhet Sery Larsen måtte nemlig ut med skader i Glimts 4–1-seier mot Sarpsborg 08. Solbakken, som kobles sterkt til Serie A-klubben Roma, så ut til å pådra seg en skulderskade.

– For meg ser det ut som en skulder ut av ledd. Vi vet at det da blinker både ett og to røde lys. Det er dumt for oss og forferdelig for ham, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til Discovery+.

Glimt-stjernen var også ute av spill i fjor sommer etter at han fikk skulderen ut av ledd. Ifølge Avisa Nordland er Solbakken kjørt til sykehus.

– Det hadde vært mye verre hvis det var en kneskade. Han kommer tilbake. Sist var han ute i fem uker. Vi skal ikke grave oss ned for mye, men det skjedde på nøyaktig samme tidspunkt i fjor. Det var akkurat da vi startet i Europa. Det er ganske utrolig, sier Knutsen.

Før kampen kom beskjeden om at nøkkelduoen Amahl Pellegrino og Brede Moe også er utilgjengelige for Glimt i de neste kampene.

fullskjerm neste NYE SKADER: Både Ola Solbakken og Japhet Sery Larsen måtte ut med skader i Glimts storseier. Her: Solbakken. 1 av 3 Foto: Mats Torbergsen / NTB

Det var Bodø/Glimt som til slutt stakk av med tre poeng, men det var Sarpsborg 08 som åpnet best. Østfoldingene har under Stefan Billborn blitt kjent for sin attraktive fotball. Sarpsborg-treneren måtte bli hjemme på grunn av sykdom, men likte nok det han så på TV-skjermen i innledningen.

Allerede etter 27 sekunder tok bortelaget ledelsen. En lang ball ble slått i bakrom. Japhet Sery Larsen feilberegnet i duellen med Steffen Lie Skålevik, og Sarpsborg-spissen lot seg ikke be to ganger og satte ballen i mål fra skrått hold med en iskald avslutning.

I det påfølgende kvarteret fortsatte sarpingene å ryste Bodø/Glimt. Det voldsomme presset til Sarpsborg gjorde at hjemmelaget mistet ballen høyt i banen gang på gang. Den andre scoringen lot imidlertid vente på seg.

Etter en heseblesende start spilte Bodø/Glimt seg mer inn i kampen, og etter cirka tyve minutters spill kom også utligningen ved Hugo Vetlesen etter en flott avslutning.

Lagene så ut til å gå til pause med 1–1, men rett før hvilen stanget Ulrik Saltnes inn 2–1 etter et hjørnespark.

Ledelsen var ufortjent, ifølge Glimt-trener Kjetil Knutsen.

– Vi er mentalt preget. Det er kamikaze-fotball. Det vi gjør i duellspill og struktur ... Det er kanskje noe av det dårligste vi har gjort, sukket Knutsen i pauseintervjuet med Discovery+.

NÅDELØS: Victor Boniface scoret etter bare et par minutter på banen. Nigerianeren noterte seg også for et hat-trick mot Klaksvik tidligere denne uken.

I annenomgang hadde de bedre kontroll på kampen. Like etter timen spilt økte innbytter Victor Boniface til 3–1 etter en tabbe i Sarpsborg-forsvaret.

Mikkel Maigaard så ut til å skape spenning i kampen med en scoring tre minutter før slutt, men nettkjenningen ble annullert for offside. I stedet fastsatte Boniface sluttresultatet til 4–1 fra straffemerket.

– Vi slipper inn etter 30 sekunder, men vinner 4-1. Det er en god prestasjon av laget, sier Boniface til Discovery+.

– Det er et riktig steg. Jeg ønsker at vi skal være offensive, men vi må henge sammen defensivt, sier Glimt-trener Knutsen etter kampen.

Seieren gjør at Bodø/Glimt avanserer til en tredjeplass på tabellen. De har samme poengsum som Viking (22 poeng), men bedre målforskjell.

Strømsgodset spiller imidlertid senere i kveld, og kan med seier mot Odd skyve Kjetil Knutsens menn ned på fjerdeplass.

Publisert Publisert: 9. juli 2022 17:52 Oppdatert: 9. juli 2022 19:10