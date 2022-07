EM endte i fiasko: Norge tapte skjebnekampen

Norge måtte vinne mot Østerrike for å sikre kvartfinalebilletten. Men da det gjaldt som mest, sviktet både de norske spillerne og den norske benken.

MÅ REISE HJEM: Ada Hegerbergs comebackmesterskap skulle bli det helt store. Fasiten ble exit etter gruppespillet.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Det er lett å skylde alt på trenerteamet, men jeg mener Sjögren og teamet har en stor del av skylden. De har definitivt ikke fått det beste ut av gruppen. Det er skremmende å se så mange gode spillere prestere så dårlig, sier fotballekspert Lars Tjærnås til VG etter EM-exiten.

– Mener du Sjögren må gå etter dette?

– Det er alltid vondt å si det om en trener. Men ja. Det handler om én ting, og det er at det er et for stort gap mellom forutsetningene han har og resultatene han leverer.

Samtidig frikjenner han ikke spillerne helt.

– Flere av de store navnene har grunn til å se seg selv i speilet. De som skulle være bærebjelker har også sviktet stort, mener eksperten.

Norge så helt apatiske ut og klarte aldri å hente seg inn igjen etter å ha havnet under da halvtimen var spilt.

– Det er tungt. Jeg hadde i det minste håpet at vi skulle gå videre fra gruppespillet. I de to siste kampene har vi vært en skygge av oss selv. Vi fortjener ikke å gå videre. I dag kastet vi bort første omgang. Vi ser tendenser i andreomgang, men det er langt fra godt nok, sier Caroline Graham Hansen til TV 2.

– Det er kjipt ikke å få ut det potensialet vi vet vi har inne. Akkurat nå føler jeg meg bare tom, fortsetter hun.

Mens euforiske østerrikere jublet og klemte, sto flere norske spillere igjen på gressmatten og tørket tårer. På tribunen fikk de trøst av familie og andre kjære.

– Vi hadde sett for oss at vi skulle ta oss videre fra denne gruppen. Vi er veldig skuffet og lei oss. Det er tøft når det blir sånn, sier en preget landslagssjef Martin Sjögren til TV 2.

Svensken fikk spørsmål om han vurderer stillingen sin etter EM-fiaskoen.

– Det er ikke min beslutning, men jeg vet hvilken verden vi fotballtrenere lever i. Akkurat nå er det litt vanskelig å svare på. Vi får se, sier Sjögren.

Fire dager etter fadesen mot England skulle det norske laget slå tilbake. På sidelinjen sto landslagssjef Sjögren med et usedvanlig alvorlig drag over ansiktet. Og spillerne virket nervøse fra avspark.

Allerede da tolv minutter var spilt holdt Guro Pettersen på å forære Østerrike en drømmestart. Laura Feiersinger feide til fra distanse – et skudd Vålerenga-keeperen i utgangspunktet så ut til å ha kontroll på – men som plutselig smalt i tverrliggeren. Burvokteren glapp ballen rett opp i metallet, men slapp med skrekken.

Østerrike beholdt kommandoen ettersom omgangen skred frem, hvor de gang på gang kom til innlegg, vant både dueller og andreballer, og stresset Norge i presspillet.

Så skjedde det som ikke skulle skje.

Norge tapte to dueller på midten før ballen helt upresset ble lempet inn i feltet. Der fikk storscoreren Nicole Billa gå opp helt uforstyrret og stange ballen i det lengste hjørnet. 1–0 Østerrike og oppgaven gikk fra tøff til blytung mot et svært kompakt Østerrike-lag som hittil hadde hatt full kontroll.

– Nå må vi bare kvitte oss med alt av nerver. Vi må ha mål, manet TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen.

Det norske laget løftet seg litt etter baklengsmålet, men klarte ikke skape noen farligheter før dommeren blåste til pause. Ada Hegerberg gikk raskt i garderoben, ristende på hodet, og vel vitende om at de neste 45 minuttene ville bli avgjørende.

En bedre start på andreomgang ga også spillerne håp om at dette ville være mulig å snu.

Men slik ble det ikke. Fortsettelsen så ut som et lag uten mål og mening. Da timen var spilt og sjansestatistikken viste 10–1 fordel Østerrike, tok Sjögren omsider grep fra benken. Inn kom Celin Bizet Ildhusøy.

– Nå begynner dette plan-B-spillet igjen. Nå må vi ha en klar plan for hvordan vi skal score disse målene. Det vi gjør nå skaper ikke nok sjanser, mente Gulbrandsen.

Tiden begynte å renne ut, mens frustrasjonen økte på banen. Guro Reiten slo et svakt innlegg, så opp på klokken som viste 68 minutter, og begrov ansiktet i hendene.

20 minutter før slutt var Norge bare heldige som fortsatt hang med i kampen da Guro Pettersen hindret innbytter Lisa Makas, som fikk stå helt upresset på bakre stolpe.

I sluttminuttene kom Norge seg til flere sjanser, men ballen gikk ikke i mål. Og dermed endte det som det måtte: Med EM-exit.