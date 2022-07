Meek med ny kontrakt og kamp: – Noen enormt vanskelige valg

Den norske MMA-pioneren Emil Weber Meek (33) har signert en avtale med den polske organisasjonen KSW, og debuterer i buret 23. juli.

NY KAMP: Emil Weber Meek flekser muskler i forbindelse med et VG-intervju i desember. Om to uker går han ny kamp.

– Den siste tiden har jeg gjort noen enormt vanskelige valg, for å optimalisere min livssituasjon for å nå hele veien opp, sier Meek til VG.

Han ønsker ikke å si så mye mer om de vanskelige valgene.

– Det kan jeg gjøre når jeg har vunnet den kommende matchen, sier Meek.

Kacper Koziorzebski (åtte seirer, fire tap) er motstander på et stevne i Kielce 23. juli.

– Det er vanskelig å sette ord på, men jeg må ærlig si at det kjennes ut som at jeg har stått opp fra de døde. Jeg har fått en ny sjanse og en gnist som har satt hjertet mitt i brann.

Han står med fire strake tap i MMA-buret, det siste ble en enorm nedtur i franske Ares i desember. 33-åringen satser nå knallhardt på et nytt eventyr, og har signert en lengre avtale med KSW. Organisasjonens stevner vises på Viaplay.

– KSW er en enorm organisasjon, og jeg er utrolig stolt av å signere en multifight-kontrakt. Jeg er klar for å ta over KSW og gjøre det til mitt nye hjem, sier Meek offensivt.

– Det skandinaviske markedet er viktig for oss. Emil har mye potensial, og blir en viktig brikke for oss, sier kommunikasjonssjef i KSW, Alan Murphy, til VG.

I THAILAND: Emil Weber Meek (t.h.) i aksjon på trening sammen med George Hickman.

Meek har ladet opp til den kommende kampen med en treningsleir i Thailand på BangThao Gym i Phuket. Der har han jobbet med den amerikanske bryteren William Bigelow og tidligere Bellator-fighter George Hickman.

– Talentet har jeg, arbeidsviljen har jeg og nå har vi gjort noen store endringer i Fightcampen, teamet rundt er tettere, vi jobber i mindre grupper, smartere, bedre og mer profesjonelt, sier Meek.

– Vi har skapt noe nytt, et nytt beist, en smartere utøver, en bedre utøver, en sterkere fighter. Jeg gleder meg til å vise dere hva vi har jobbet med, avslutter mannen som virkelig satte MMA på kartet i Norge da han slo Rousimar Palhares for litt over seks år siden.

