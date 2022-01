Opposisjonslederen om Djokovic-håndteringen: – Djevelsk for Australias rykte

Fremdeles er det usikkert om Novak Djokovic (34) får muligheten til å spille årets Australian Open. Nå reagerer opposisjonsleder Anthony Albanese.

I TRENING: Novak Djokovic har hatt muligheten til å trene i Melbourne i forkant av årets Australian Open de siste dagene.

Novak Djokovic gikk seirende ut av mandagens høring og kunne dermed forlate karantenehotellet. Men stadig har immigrasjonsminister Alex Hawke muligheten til å deportere serberen.

Sydney Moring Herald skriver onsdag at australske myndigheter nå har utvidet etterforskningen av Djokovic, og ser på karantenebruddet hans i Serbia etter at han testet positivt den 16. desember, de feilaktige opplysningene han skal ha gitt på innreiseskjemaet og datoproblemer ved den positive testen til Djokovic.

Opposisjonsleder Anthony Albanese, som er partileder for det australske arbeiderpartiet, mener saken aldri burde ha kommet så langt som den har gjort.

KRITISK: Opposisjonsleder Anthony Albanese.

– En avgjørelse burde blitt tatt før han innvilget visumet. Enten oppfylte han kriteriene eller ikke, sier Albanese på torsdag morgen lokal tid, ifølge Sydney Morning Herald.

– Dette har vært djevelsk for Australias rykte, sier han, og legger til at det er ekstraordinært at en endelig avgjørelse enda ikke er tatt.

– Australia har en politikk på å ikke la uvaksinerte mennesker komme inn i Australia. Det er utenfor min fatteevne at vi har kommet til dette punktet, sier Albanese.

Den australske tennisstjernen Nick Kyrgios har også ytret sin misnøye med behandlingen av Djokovic.

– Jeg føler meg ganske flau, som en australsk utøver som har sett hva denne fyren har gjort for oss og sporten, sa Kyrgios i en Instagram-video på tirsdag ifølge blant andre ESPN.

Djokovic publiserte på onsdag et Instagram-innlegg, hvor han innrømmet å ha gjort en «feilvurdering» da han gjorde et intervju med franske L’Équipe 18. desember, selv om han på det tidspunktet visste at han hadde testet positivt for covid-19.

Visestatsminister i Australia, Barnaby Joyce, er i et TV-intervju torsdag morgen, australsk tid, klar på at det er viktig for den australske befolkningen at det er like regler for alle – uavhengig om man er Kong Salomo eller Jørgen hattemaker.

– Jeg tenker at reglene én person må følge, er de samme reglene som alle må følge. Han er «Guds barn» som resten av oss, er han ikke? Så da må han følge reglene, sier Joyce ifølge Sydney Morning Herald.

PS! Torsdag klokken 05.00 norsk tid blir trekningen i årets Australian Open klar.