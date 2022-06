City-sjef advarer mot Haaland-ekstase

Manchester City-sjef Ferran Soriano snakker om kjøpet av Erling Braut Haaland i den islandske podkasten Dr. Football.

– Noen sier at laget blir fantastisk med Haaland i tillegg. Men jeg sier: Husk, vi skal spille med elleve spillere, ikke tolv. Og du må ta ut noen fra et lag som har vunnet ligaen fire av de fem siste årene, og satt scoringsrekorder, sier Citys administrerende direktør Ferran Soriano i podkasten.

– Så systemet fungerer som det er, og det trenger ikke en spiss, slår han fast.

Erling Braut Haaland skrev i sommer femårskontrakt med Manchester City. Forventningene er skyhøye til 21-åringen fra Bryne. Haaland scoret 85 mål på 88 kamper for Dortmund.

– På sikt, etter at Agüero dro, mente vi at vi trengte en spiss, men det er ikke i tillegg til. Hvis vi spiller med én spiss, må vi spille uten en annen, og systemet må tilpasses det, argumenterer Soriano.

Kåre Ingebrigtsen, som spilte i Manchester City fra 1992 til 94, slår fast at «det blir ikke så enkelt som alle tror» for Haaland.

– Premier League er den beste ligaen i verden. Det er flust av gode midtstoppere der. I Dortmund scoret han mye ved å løpe fra folk i et stort bakrom. Han vil veldig ofte møte lag som ligger lavt. Han kommer til å utvikle seg ved å finne andre måter å score mål på. Det vil gjøre ham til en mye bedre spiller. Men Haaland kan trenge litt tid når han kommer til City, sier Ingebrigtsen, som nå er sportssjef i Åsane.

– Da Zlatan Ibrahimovic gikk til Pep Guardiolas Barcelona i 2009 var «alle» sikre på at det måtte blir bra. Men slik gikk det ikke. Er det noen likheter her?

– Forskjellen på Haaland og Zlatan er at Zlatan ville at Barcelona skulle spille sånn fotball han ønsket, mens Haaland vil spille på den måten City og Pep sier de skal spille, sier Kåre Ingebrigtsen.

Roar Stokke, som skal kommentere Premier League for Viaplay, mener Zlatans overgang er et godt bilde på Haaland til City: En real kontrastspiller til den eksisterende spillerstallen.

– Å forvente at overgangen gjør City bedre enn dagens utgave er urealistisk. Ingen lag i Europa holder et høyere toppnivå. De vinner nesten 80 prosent av kampene og scorer i snitt nesten tre mål per kamp, sier Stokke.

Han er overbevist om at Haaland vil gjøre City annerledes, som en nier som vil generere stor oppmerksomhet og gi større frihet til artister som Mahrez, Foden og De Bruyne.

– Han har skaffet seg en betydelig x-faktor som gjør at motstanderne vil ta hensyn til ham i særlig grad. Det vil nok Pep prøve å utnytte, sier Stokke og nevner også at Haaland vil tilføre eksplosivitet og gjennombruddskraft – i den grad City får overganger.

– Det kommer tidspunkt hvor City tar ledelsen og andre lag må angripe. Da har Haaland andre ferdigheter. City blir et mye mer komplett angrepslag med Haaland. De er kanskje det beste laget mot etablert forsvar, nå blir de kanskje verdens beste kontringslag også, supplerer Kåre Ingebrigtsen.

Både Ingebrigtsen og Stokke er sikre på Haaland kommer til å score mange mål.

– Haaland skal tilpasse seg en ekstremt avansert spillestil hvor ballen transporteres på motstanderens banehalvdel i trange rom i store deler av kampen. I Dortmund brukte de ham hele tiden, nå må han tilpasse seg en nøye regissert spillestil, sier Stokke.

– Å tro at 21-åringen skal gjøre et av Europas tre beste klubblag enda bedre, er å legge alt for stort press på hans unge skuldre, sier han.

