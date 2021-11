Johaug om Karlsson-rivalisering: – Artigere å vinne nå

RUKA (VG) Therese Johaug (33) har vært svært overlegen siden hun kom tilbake i ski-sirkuset i 2018. Nå virker hun å være tøffere presset enn på lenge av Frida Karlsson (22), og det setter Johaug pris på.

PRESSET HARDT: Therese Johaug la seg rett i snøen og var utslitt etter målgang, men klarte også å presse ut jubel samtidig. Etter hvert smilte Johaug godt på «pallbildet» med den svenske konkurrenten Frida Karlsson og lagvenninne Heidi Weng.

– Vi elsker å konkurrere og vi elsker å vinne. Det tror jeg både Frida og jeg gjør. Da er det ekstra moro å få førsteplassen, sier Johaug og ler fornøyd i pressesonen etter seieren på jaktstarten i Ruka søndag.

33-åringen fra Dalsbygda slo tilbake mot Karlsson – som slo Johaug med 14 sekunder på lørdagens 10 kilometer klassisk (OL-øvelse). Det var Karlssons andre seier over Johaug individuelt.

– Det er veldig moro med denne knivingen. Frida var mye bedre enn meg i går, og jeg er imponert over det hun fikk til både lørdag og på sprinten (Karlsson ble nummer seks), sier Johaug og fortsetter:

– I dag var det min tur. Det er litt artig at det er sånn kniving. Da blir det mer spennende.

– Hva gjør denne rivaliseringen med deg?

– Jeg kjenner mer på at jeg synes det er artigere å vinne nå. Det betyr veldig mye for meg når det blir kniving og etter at jeg ble slått på lørdag. Da er det ekstra artig å vinne, sier Johaug til VG.

MÅTTE JAKTE: Therese Johaug hentet inn Frida Karlsson og vant jaktstarten i de finske minsugradene.

Siden Johaug kom tilbake i 2018 etter dopingdommen har hun vunnet alt på distanse foruten nå åtte løp:

Annenplass bak Stina Nilsson på fellesstart i Quebec 2019

Annenplass bak Stina Nilsson på jaktstart i Quebec

Annenplass bak Ingvild F. Østberg på jaktstart i Toblach 2020

Fjerdeplass bak Astrid U. Jacobsen i Val di Fiemme 2020

Annenplass bak Karlsson i Holmenkollen 2020

Annenplass bak Jessica Diggins i Falun 2021

Tredjeplass bak Linn Svahn i Falun 2021

Annenplass bak Karlsson i Ruka 2021

Johaug har ifølge FIS totalt 77 verdenscupseirer. 30 av dem har kommet etter comebacket.

rida Karlsson mener hun hadde en perfekt åpningshelgen, og at hun ikke kunne gjøre noe med Johaug søndag.

– Jeg følger min plan og gjør det jeg kan i dag. Jeg hadde litt piggere bein og mer sprut i går. Therese var sterkere i dag, og da er det bare å gratulere, sa Karlsson til norsk og svensk presse mens frostrøyken blåste ut.

Johaug og Heidi Weng (tredjeplass søndag) var de eneste norske som trosset kulden i Ruka denne søndagen. Det var rundt 20 minusgrader nesten dagen gjennom, og ned mot 24 minus på det kaldeste. Etter verdenscupåpningen ble det «kun» en norsk seier på seks løp.

– Jeg tipper langrennssjefens jobb henger i en tynn tråd, sier nettopp langrennssjef Espen Bjervig til VG med glimt i øyet.

– Vi leverer kanskje litt dårligere enn vi er vant til som lag. Men vi er på skuddhold og har noen lyspunkter med det Johaug og Weng gjør i dag, og det Maiken Caspersen Falla viste på sprinten. Erik Valnes dundrer fra seg på distanse også, sier Bjervig videre.

Han roser de utenlandske konkurrentene for deres start på sesongen.

– Det skal ingenting til. Når vi ikke har stang inn på alt, er nivået så høyt. Det er en god vekker for oss på at vi må skjerpe oss, men vi er på skuddhold og ingen panikk, beroliger Bjervig.