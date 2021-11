Klæbo nekter å gå med Viaplay-logo: – Kan være skadelig

Johannes Høsflot Klæbo (25) mener samarbeidet mellom skiforbundet og Viaplay er problematisk.

INGEN VIAPLAY-LOGO: Mens Erik Valnes (høyre) hadde Viaplay-logoen på høyre lår, gikk Johannes Høsflot Klæbo uten Viaplay-logoen.

I helgens renn i Ruka gikk Klæbo uten Viaplay-logoen på låret.

Det forteller han til Adresseavisen.

– Jeg mener at en slik avtale verken tjener skiforbundet eller Viaplay, i stedet kan den være skadelig da det kan settes spørsmålstegn til dem rundt temaet - uavhengighet. Det er ikke bra for noen av partene. Og for skiforbundet er dette veldig kortsiktig. Dessverre, sier Klæbo.

Skistjernen sier at det er en «prinsippsak og et verdispørsmål».

– Jeg ser på saken hvor Viaplay er blitt kommersiell sponsor hos skiforbundet som problematisk. Viaplay skal på den ene siden dekke skisporten journalistisk. På den andre siden er de kommersiell sponsor. Slikt kan det settes spørsmålstegn ved. Når spørsmål stilles rundt vår uavhengighet og troverdighet, må noen varsle. Det har jeg gjort, og valgte å gå uten Viaplay merke på konkurransedressen i Ruka, sier Klæbo.

UTEN LOGO: Heller ikke under lørdagens 15-kilometer var Viaplay-logoen på skidressen til Klæbo.

NENT-gruppen har foran denne sesongen tatt over mye av vintersportrettighetene. Rennene som NENT-gruppen har rettighetene til sendes på TV 3, V4, øvrige Viasat-kanaler og strømmetjenesten Viaplay. Viaplay inngikk tidligere i november en kommersiell avtale med skiforbundet for ett år, som skulle bli synliggjort med at løperne skulle ha Viaplay-logoen på konkurransedressen.

VG-kommentator Leif Welhaven har tidligere skrevet om problematikken, og skrev da: «Det er ikke alltid så enkelt for en medieaktør som har kjøpt dyre sportsrettigheter, å samtidig tenke på journalistiske prinsipper og en kritisk distanse.»

Klæbo understreker at det samme ville gjeldt om det var medier som NRK, TV 2, VG, Dagbladet som hadde gått inn som sponsor, og mener at det problematiske har to roller, hvor den ene er som sponsor og den andre er som et redaksjonelt nyhetsmedium.

Børge S. Nielsen, kommersiell sjef i Viaplay, sier til Adresseavisen, at de er uenig i begrunnelsen.

– Dette er et uproblematisk samarbeid. Her er det NENT-gruppen som har rettighetene, mens det er Viaplay som har den kommersielle avtalen. Det er full profesjonalitet rundt dette og svært atskilte avtaler, mener Nielsen.

Langrennssjef Espen Bjervig skriver i en SMS til VG at han er opptatt ut kvelden. Adresseavisen har vært i kontakt med Norges Skiforbund, som sier at de ikke har mulighet til å besvare avisens spørsmål i saken.