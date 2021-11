Deler på rollen som playmaker: Vil spille sammen

BERGEN (VG) Landslagssjefen har bestemt at Stine Bredal Oftedal (30) og Henny Reistad (22) skal dele jobben som playmaker i VM. Men de to stjernene vil gjerne også være sammen på banen i Spania.

SNART VM: Henny Reistad (til venstre) og Stine Bredal Oftedal er bare dager unna VM-åpningen.

– Det er veldig spennende. Henny er allerede verdensklasse samtidig som hun er ung og har så mange år foran seg. Jeg bidrar gladelig med det jeg kan. Samtidig har jeg sagt at jeg gjerne spiller med Henny også, understreker Stine Bredal Oftedal foran VM-åpningen mot Kasakhstan i Castello fredag.

– Stine er en ekstremt god spiller og vi har mange gode ressurser. Jeg synes jo også det har funket med henne i midten og meg til venstre. Jeg ser jo heller ikke noen grunn til at vi ikke skal fortsette med det, sier Henny Reistad.

– Hun er en drøm å spille med, legger kaptein Oftedal til.

Thorir Hergeirsson har i mange år oftest startet kampene med Veronica Kristiansen, Bredal Oftedal og Nora Mørk som bakspillere. Slik var det i samtlige OL-matcher i Tokyo. Da verdensmester Nederland ble slått med 15 mål torsdag, fikk Kristine Breistøl sjansen fra start sammen med Oftedal og Mørk.

Reistad ble byttet inn for Oftedal 18 minutter inn i kampen. I 2. omgang startet de sammen på banen. Det fungerte godt. Søndag er Russland motstander i generalprøven før VM.

– Vi skal ikke låse Henny i midtposisjonen, sier landslagssjefen.

– Hun skal være med Stine og løse den rollen. I tillegg har vi Emilie Hegh Arntzen i visse oppsett.

– Er ikke Henny Reistad først og fremst en skytter?

– Jo, men de beste playmakerne er også gode skuddmessig. Stine Bredal Oftedal ble først en ordentlig, ordentlig god playmaker da hun begynte å dra inn skuddene sine. Før den tid hadde hun mindre å spille på, mener sjefen.

Henny Reistad fikk seg en tøff smell i OL:

Henny Reistad totaldominerte Champions League-avslutningen sist vår. Vipers vant etter kometen scoret 22 mål i semifinale og finale. OL ble ikke det samme. Hun fikk en skulderskade midtveis. Landslagslege Nils Ivar Leraand sier at det medisinske teamet brukte «alle triksene i boken» for å få henne på banen til de tre siste kampene. Men Reistad fikk ikke ut sitt beste i Tokyo. Hergeirsson mener at Reistad var litt preget av alvoret i OL-debuten.

– Jeg tenker det er mer normalt enn unormalt, sier han.

Selv sier Henny Reistad at hun ikke tenker så mye OL-opplevelsen. Nå handler det om VM-debuten for spilleren som under OL ble kalt tidenes største håndballtalent på kvinnesiden. Høsten har vært god i hennes nye klubb. Esbjerg ligger på topp i Champions League-gruppen.

Stine Bredal Oftedal og Györ har gått feilfritt gjennom første del av sesongen i Champions League. Det er to spillere med fersk selvtillit som nå skal arbeide tett sammen i VM som avsluttes med finale 19. desember.

– Vi skal ha ekstra sparringsrunder, sier Stine Bredal Oftedal – kåret til verdens beste spiller i 2020.

Nå vil hun dele sin erfaringer som spilleopplegger med Reistad.

– Det er så absolutt ting jeg kan lære av henne. Man ser jo på Stine at hun har mange kvaliteter som jeg ikke mestrer helt ennå, sier Henny Reistad.