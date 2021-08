Viking-helten om fremtiden: – Jeg elsker klubben så mye at det vil gjøre vondt

STAVANGER (VG) Joe Bell (22) var ettertraktet allerede før den imponerende forestillingen mot RBK. Like før overgangsvinduet stenger gir han Viking-fansen håp om noen måneder til i klubben.

ETTERTRAKTET: Joe Bell kan forsvinne fra Viking allerede nå. Her gratuleres han av Zlatko Tripic etter kanonscoringen mot Rosenborg.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Det ble intenst på slutten der. Vi må jobbe med det i fremtiden, at når vi tar ledelsen må vi tørre å dominere ballinnehav og kontrollere kampen. Ikke gi fra oss initiativet, sier Bell til VG.

– Du snakker om fremtiden i Viking – det høres ikke ut som om du er på vei bort ...?

– Jeg er profesjonell, og fokuserer på der jeg er. Jeg er 100 prosent Viking-spiller nå. Det er noen dager igjen av overgangsvinduet, men det handler om Viking, sier 22-åringen.

VG var i kontakt med Vikings daglige leder, Eirik Bjørnø, mandag ettermiddag. Han sier at han ikke har noe nytt å meddele når det gjelder interessen rundt Bell.

Les også: Alle overgangene i Premier League – her er «vinnerne og taperne»

Han har nettopp herjet med Rosenborg, og kronet en ny solid kamp med en herlig scoring – et venstrebeinsskudd helt oppe i krysset.

Midtbanedirigenten fra New Zealand har vært koblet til Championship-klubben Barnsley, men antall klubber som har ham på blokken har garantert økt etter at Bell og Viking har vunnet tre strake hjemmekamper. Blåtrøyene har for alvor meldt seg på i toppstriden.

– Denne måneden var avgjørende for om vi skulle henge med. Det gjør vi, og det er klart jeg vil være en del av det, sier Bell.

Se Bells herlige scoring mot Rosenborg:

Drømmer om Nederland

Han har kontrakt med siddisene ut neste sesong. I januar er det to år siden han kom til klubben, og utviklingen han har hatt gjør at det er naturlig å se på veien videre. Tirsdag kveld stenger overgangsvinduet, og frem til da må Viking-fansen vente i spenning på om Bell fortsatt er i klubben.

– Det var et stort valg for meg å komme til Norge og Viking. Det viste seg å være et lurt valg, og nå blir det enda viktigere å treffe på neste steg. Timingen er essensiell. Jeg kan ikke være for kresen, og det er fortsatt et par dager igjen. Jeg kan ikke utelukke noe, sier Bell som trekker frem den nederlandske ligaen som en liten drøm.

– Jeg elsker klubben så mye at det vil gjøre vondt når jeg eventuelt går videre. Spesielt nå som vi har utviklet oss så mye og fått resultater, vi spiller god fotball og pusher på, legger han til.

– BLØR FOR DRAKTEN: Zlatko Tripic feirer Vikings 2–1-scoring mot Rosenborg.

Les også Drømmescoringer da Viking snudde og vant mot RBK: – Vi taper fortjent

Kaptein og lagkamerat Zlatko Tripic innser at Bell nærmer seg et nytt karrieresteg.

– Joe viser nok en gang hvor fantastisk han er. Jeg håper han blir her litt til, og i alle fall ut denne sesongen. Vi har en bred og god stall nå, og den gutsen vi har i det laget her er helt spesiell, sier Tripic til VG.

Ampert

De kriget Rosenborg i senk, og tok en fortjent seier. Tripic gikk i front, og både han og Bell var helt på grensen i et par av duellene. Bell kunne fått sitt andre gule kort i sluttminuttene, og Tripic ble byttet ut etter en liten smell og «et kokende hode». Mentaliteten fulgte med på lasset da Tripic kom tilbake til Viking fra tyrkiske Göztepe i mai.

– Det var null risiko for Viking å hente meg. De visste hva de fikk, og at jeg blør for denne drakten. Vi skal skape noe stort, og er på rett vei. Dersom Joe forsvinner, så blir jeg og flere av disse talentene med videre, sier Tripic som har kontrakt ut 2025-sesongen.

Publisert Publisert: 31. august 2021 09:27 Oppdatert: 31. august 2021 10:15