Hoppfedre vil ha ekstraordinært skiting: – Mistet tilliten

Svein Granerud, faren til hoppstjernen Halvor Egner Granerud, er klar på at han har mistet tilliten til ledelsen i Skiforbundet. Nå ber han og to andre hoppfedre om et ekstraordinært skiting.

STJERNE: Halvor Egner Granerud (høyre) var forrige sesongs store hopper på herresiden. Her sammen med mor Inger Egner (venstre) og far Svein Granerud (midten) etter kvalifiseringen til nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen 31. desember 2015.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

I en kronikk i NRK tirsdag uttrykker Jan Helge Lundby, Per Erik Opseth og Svein Granerud - fedrene til henholdsvis Maren Lundby, Silje Opseth og Halvor Egner Granerud - bekymring for den pågående konflikten mellom hopplandslagets sportssjef Clas Brede Bråthen og ledelsen i Skiforbundet.

De mener hopplandslagets suksess i stor grad skyldes «en dyktig og engasjert hoppsjef». I tillegg til å ta til orde for at Bråthen får fortsette i stillingen, etterlyser de at det kalles inn til et ekstraordinært skiting og ber Norges Idrettsforbund (NIF) agere.

De tre avslutter kronikken med følgende klare beskjed:

«Nå er det på tide at noen ansvarlige tar grep!»

VIL HA NYTT TING: Jan Helge Lundby er blant kronikkforfatterne som tar til orde for et ekstraordinært skiting. Her sammen med datteren Maren Lundby etter at hun vant VM-gull i 2019.

Til VG forteller de tre hoppfedrene mer om bakgrunnen for kronikken.

– Vi ser at det rives veldig i et miljø som fungerer veldig godt i dag. Det er lite takhøyde hos ledelsen i Skiforbundet. De ødelegger veldig mye mer enn de aner selv. De begynner å gjøre endringer på ting som fungerer veldig bra, og jeg skjønner ikke poenget, sier Jan Helge Lundby.

Per Erik Opseth sier at han sitter med et inntrykk av at det er noe i toppen som ikke er riktig.

– Min opplevelse er at de to (skipresident Erik Røste og generalsekretær Ingvild Bretten Berg) står ganske alene nå. Skistyret og leder i hoppkomiteen har støttet dem lojalt opp frem til nå. Jeg er usikker på om den støtten står ved lag i dag, sier han.

12. juni ble Røste gjenvalgt som president på Skitinget.

– Jeg er også usikker på om Erik Røste ville fått den samme tilliten som han fikk da, og det syns jeg også skulle vært prøvd på nytt, sier Opseth.

Nå ønsker Opseth et ekstraordinært ting.

– Jeg skulle ønske man kunne prøvd ut skistyret og skitinget en gang til for å få vurdert tilliten til de to i toppen, sier han.

Svein Granerud sier til VG at et ekstraordinært ting vil være en god mulighet for å undersøke om det fortsatt er tillitt til ledelsen. Selv sier han at han har mistet tilliten.

– Basert på den informasjonen jeg har sett, så mistet jeg tilliten da de ønsket å tilby en de hadde stemplet som ubrukelig en annen stilling, sier Granerud, med henvisning til at Bråthen ble tilbudt andre stillinger rundt hopplandslaget i forkant av bruddet mellom partene mot slutten av forrige uke.

– Denne saken burde kanskje ha kommet opp allerede under skitinget (i juni), slik at man kunne snakket om den da, mener Granerud.

VG har spurt kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund, Espen Graff, om de tre hoppfedrenes ønske om et ekstraordinært skiting, om det er noe som har blitt vurdert og hvorvidt ledelsen i forbundet opplever tillit fra medlemmene.

– Vi forstår at det er et stort engasjement i denne saken. Men nok en gang understreker vi at dette er en personsalsak som følges opp etter gjeldende rutiner i arbeidslivet. Skistyret har støttet beslutningen om at Clas Brede Bråthens avtale ikke forlenges når den utgår i april neste år, skriver Graff i en e-post.

Norges Idrettsforbund ønsker ikke å uttale seg i saken.

– Denne saken behandles som en personalsak i Norges Skiforbund. Av respekt for prosessen, er det ikke naturlig at NIF uttaler seg om denne saken, sier Finn Aagaard, kommunikasjonssjef i NIF, til VG.