Cristiano Ronaldo ble tidenes mestscorende landslagsspiller

(Portugal - Irland 2–1) Nok en gang skrev Cristiano Ronaldo fotballhistorie. Med sitt 110. landslagsmål for Portugal ble 36-åringen tidenes mestscorende landslagsspiller. Fem minutter på overtid ble han Portugals store helt med landslagsmål nummer 111.

TRONER ØVERST: Cristiano Ronaldo scoret onsdag sitt 110. landslagsmål.

Etter 88 minutter steg 36-åringen til værs og stanget inn utligningen mot Irland. Fem minutter på overtid ble han avgjørende da han satte inn 2–1 - og dermed noterte seg for landslagsmål nummer 111.

36-åringen rev av seg trøya, jublet hemningsløst og aksepterte gladelig det gule kortet som følge av feiringen.

Han kunne fått den rekordknusende scoringen tidligere i kampen, men bommet fra straffemerket. I stedet tok Irland ledelsen like før pause, men det endte godt for Ronaldo & co., som vant kampen 2–1 etter dramatiske og Ronaldo-avgjørende sluttminutter.

1–1-scoringen gjorde at Manchester Uniteds hjemvendte sønn slettet rekorden til Ali Daei, som har stått siden han scoret sitt siste landslagsmål for Iran i 2006. Han spilte sin siste landskamp samme år.

Tre år tidligere, i 2003, fikk Cristiano Ronaldo sin landslagsdebut for Portugal, og året etter scoret han sitt første mål landslagsmål. Det kom i en kamp mot Hellas under EM på hjemmebane i 2004.

STARTEN: I sin 8. landskamp for Portugal, i gruppespillkampen mot Hellas under EM i 2004, scoret Cristiano Ronaldo sitt første landslagsmål. 172 landskamper senere er han tidenes mestscorende landslagsspiller.

Siden har han knapt gjort noe annet enn å score, og i VM-kvalifiseringskampen mot Irland onsdag kveld kom det 110. - som gjør ham til tidenes mestscorende spiller i internasjonal fotball.

Daei og Ronaldo er de mannlige eneste spillerne som har scoret over 100 landslagsmål. Førstnevnte brukte 149 kamper på å score sine 109 mål, mens Ronaldo onsdag spilte sin landskamp nummer 180.

Under sommerens EM tangerte han rekorden i 2–2-kampen mot Frankrike. I samme mesterskap ble han den mestscorende spilleren i europamesterskapenes historie.

Forrige uke ble det klart at Cristiano Ronaldo returnerer til Manchester United, elleve år etter at han forlot klubben som verdens dyreste spiller.

