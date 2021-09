Tyrkisk formsprekk og forsvarskrise før Norge-kampen: – Fullt mulig å dra ned der og vinne

ULLEVAAL STADION (VG) Etter syv poeng, åtte mål og hele 37 skapte målsjanser på tre kamper dunster det norske landslaget av selvtillit før nøkkelkampen mot Tyrkia. Hos motstanderen er alt motsatt.

RIR PÅ SEIERSBØLGEN: Alexander Sørloth (til venstre), Jens Petter Hauge, Marcus Holmgren Pedersen, Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard, Joshua King, Mathias Normann, Ørjan Nyland og Mats Møller Dæhli feirer seieren over Gibraltar på Ullevaal.

Fredag 8. oktober spiller Norge sin neste landskamp – og VM-kvalifiseringskampen blir inntil videre den viktigste på lenge:

Borte mot et Tyrkia som etter 1–6 mot Nederland tirsdag har tapt fire av de seks siste kampene, inkludert alle tre i sommerens EM, og som mangler forsvarsspillerne Çağlar Söyüncü (Leicester) og Ozan Kabak (Norwich) med suspensjon til Norge-oppgjøret.

– Alle ventet at Tyrkia skulle skape fyrverkeri i EM i sommer etter den gode starten på VM-kvalifiseringen. Vi vet fortsatt ikke hvorfor Tyrkia mislyktes i turneringen, men det er sikkert at det skapte en negativ effekt videre. Tyrkia ser ut til å ha mistet motivasjonen, beskriver fotballjournalist Kadir Onur Dincer i den tyrkiske avisen Milliyet.

– Det er ikke bare forsvarskrise, men total krise, fastslår han overfor VG.

Landslagssjef Ståle Solbakken var forsiktig med å forskuttere gevinsten i at Tyrkia-kollega Senol Günes må stille med nykomponert forsvar i Istanbul om én måned. Hvis trenerprofilen beholder jobben.

– Jeg tror ikke det har noe innvirkning på det taktiske eller kampbildet. De har et par-tre andre veldig gode stoppere, sier Norges trener etter 5–1, 21 målsjanser, 41 avslutninger og et Erling Braut Haaland-hattrick mot Gibraltar:

Mye av det Solbakken fikk spørsmål om sent tirsdag kveld handlet allerede om Tyrkia.

– Sjansen er der. På den samlingen her har vi bevist at vi kan spille mot etablert forsvar, særlig mot Latvia, og vi har bevist at vi kan kontre. Mot Tyrkia må vi kanskje gjøre begge deler. Det er en trygghet for spillerne. Vi har også spilt i fire forskjellige formasjoner, og spillerne har mestret det også, påpeker Solbakken, som gikk ut i 4–3–3 mot Gibraltar med spissen Alexander Sørloth på høyrevingen.

– Alle kamper som kommer nå, blir finaler. Vi tar med oss masse selvtillit fra den samlingen her. Har troen på at det er fullt mulig å dra ned der og vinne, sier landslagskaptein Martin Ødegaard om matchen i Istanbul.

Etter syv år og tre sjefer som A-landslagsspiller mener 22-åringen at noe har skjedd på de siste åtte dagene i Oslo og i Riga.

– Det er mange hakk opp på tilstedeværelse. Trøkk i alt vi gjør. Vi blir aldri «happy». Selv om vi scorer to-tre i dag, så maler vi på, og det samme sist (mot Latvia). Det har skjedd noe. Det er fordi vi er blitt mer bevisste på at vi må opp. Vi har pratet sammen om det, alle har tenkt på det, beskriver Ødegaard overfor VG.

Ifølge Ståle Solbakken satte drammenseren «verdensrekord i ballinnehav for en norsk spiller» mot Gibraltar. Hans 145 berøringer ga ikke ett målpoeng, men 12 nøkkelpasninger beskriver hvor mye Ødegaard var involvert offensivt.

Kristian Thorstvedt – som derimot bidro med både scoring og målgivende mot Gibraltar – beskriver Solbakkens inntreden som landslagssjef som «bra for den spillergruppen her».

– Han er en sterk karakter og stiller krav og sier det som det er. Vi har hatt godt av å ha en som sier i fra og han mener, sier Genk-proffen etter nok en god landskamp.

– Han krever veldig mye av oss og er på hugget hele tiden. Så da må vi også være på tå hev, sier Ødegaard om hva Solbakkens relativt pågående lederstil har hatt å si for mentaliteten som er blitt vist ute på banen mot Nederland (1–1), Latvia (2–0) og Gibraltar (5–1).

– Vi er blitt et godt fotballag, vi har mange strenger å spille på. Vi har fått en «go» i gruppen. Dette er bare andre samlingen vi kan trene og sette krav til hverandre. Jeg tror mange enkeltspillere føler seg mer som fullbyrdede landslagsspillere nå enn før de kom inn, oppsummerer Solbakken om de åtte siste dagene.

Publisert Publisert: 8. september 2021 01:50