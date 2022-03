Olden Larsen tilbake fra Russland – klar for svensk klubb

Halvannen måned etter at han signerte for russiske Nizjnij Novgorod, er Lars Olden Larsen (23) klar for svenske BK Häcken. Samtidig nærmer Rostov-spilleren Magnus Knudsen (20) seg en avtale med Lillestrøm.

Lars Olden Larsen etter eliteseriekampen i fotball mellom Odd og Mjøndalen på Skagerak arena.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) har konkludert med at alle spillere tilknyttet russiske klubber kan regnes som kontraktsløse frem til 30. juni, som følge av invasjonen av Ukraina.

Dermed sto Olden Larsen mer eller mindre fritt til å signere for andre klubber. I utgangspunktet vil avtalen hans med Nizjnij Novgorod gjelde igjen fra 1. juli.

Olden Larsen er en av tre norske spillere som er tilknyttet en russisk klubb – og den første som benytter seg av muligheten til å signere en kortidsavtale i tråd med de nye reglene.

Svenske Häcken bekrefter avtalen lørdag formiddag, etter at VG meldte om nyheten en halvtime tidligere.

HÄCKEN-TRENER: Tidligere landslagssjef Per-Mathias Høgmo etter VM-kvalifiseringskampen mot Tsjekkia.

Norske kjenninger

I Häcken får han tidligere landslagssjef Per-Mathias Høgmo som hovedtrener. Også norske Tomas Totland og Even Hovland spiller i klubben. Det samme gjør halvt norske Jonathan Rasheed, mens Tobias Heintz er utlånt til Sarpsborg 08.

Lars Olden Larsens agent Mikail Adampour har ikke vært tilgjengelig for en kommentar lørdag formiddag, men har etter at VG publiserte artikkelen offentliggjort overgangen på agentselskapets Instagram:

I februar ble Olden Larsen solgt for det som var det største salget i Mjøndalen historie, ifølge klubben selv.

Knudsen nær Lillestrøm-avtale

Krasnodar-spissen Erik Botheim og Rostov-midtbanespilleren Magnus Knudsen er foreløpig ikke spilleklare for «midlertidige klubber», men sistnevnte har trent med gamleklubben Lillestrøm denne uken.

Etter det VG erfarer vil Knudsen returnere til Lillestrøm dersom alle formalitetene kommer på plass, trolig allerede denne helgen – før cupmøtet med Bodø/Glimt søndag.

– Han trener med oss i denne uken her, og vi er i en konkret dialog, sier LSK-sportssjef Simon Mesfin til VG.

VG snakket med Magnus Knudsen tidligere denne uken.

– De (Rostov) vil gjerne ha oss der. Men vi har lyst til å passe på familiene våre. Det hadde de full forståelse for; at vi ville dra hjem til familiene og det kunne de ikke stå i veien for, sa Knudsen i et intervju med VG nylig.